Arjen Robben is weer op het trainingsveld verschenen bij FC Groningen. De 36-jarige aanvaller doet de komende tijd gedeeltelijk mee met de groepstraining van de noorderlingen.

"Hij doet weer stukjes mee met de groepstraining en volgt daarnaast zijn eigen programma", laat trainer Danny Buijs vrijdag op de website van FC Groningen weten.

Begin november werd bekend dat Robben door een spierblessure in ieder geval deze maand niet in actie zal komen voor zijn club. "Ik had gehoopt al in meer wedstrijden een aandeel te hebben gehad, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar is de realiteit dat het niet zo is", vertelde hij toen.

De 96-voudig Oranje-international heeft sinds zijn verrassende terugkeer bij FC Groningen pas twee competitieduels gespeeld. In de competitieopener tegen PSV viel hij voor rust geblesseerd uit en medio oktober was hij invaller tegen FC Utrecht. In totaal kwam hij 44 minuten in actie.

Het is nog onbekend wanneer Robben ook in wedstrijdverband weer in actie kan komen. Hij is logischerwijs nog niet inzetbaar tijdens de thuiswedstrijd van zondag tegen Willem II. Buijs beschikt voor dat duel verder over een volledig fitte selectie.

FC Groningen bezet de achtste plek in de Eredivisie. De ploeg van Buijs won eind oktober tegen VVV-Venlo (2-1) voor het laatst een competitiewedstrijd. Daarna werd verloren bij Feyenoord (2-0) en gelijkgespeeld tegen Vitesse (1-1).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie