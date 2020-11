Oranjevrouwen-Verenigde Staten ·

56' De Oranjevrouwen hebben zichzelf ongetwijfeld op scherp gezet in de rust, want in de tweede helft is het spel wat nauwkeuriger en meldt Oranje zich ook nu al vaker in de buurt van het Amerikaanse doel. Tot grote kansen leidt dat nog niet, maar het spelbeeld is heel wat meer bemoedigend dan in de eerste helft.