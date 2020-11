Oud-scheidsrechter Ali Bin Nasser is trots en vereerd dat hij een bijdrage had aan de legendarische solo van Diego Maradona tegen Engeland op het WK van 1986. De Tunesiër had meerdere keren kunnen fluiten voor een overtreding op de Argentijn, maar paste de voordeelregel toe.

Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed, zette Argentinië tegen Engeland in de kwartfinales op 2-0 na een solo vanaf de middenlijn, waarbij hij vier tegenstanders en de keeper omspeelde en de bal vervolgens in het doel schoof. De treffer werd vrijwel direct omgedoopt tot 'Doelpunt van de Eeuw'.

"Ze probeerden hem drie keer neer te halen, maar steeds riep ik dat het voordeel was. In het strafschopgebied verwachtte ik dat ze hem zouden neerhalen. Ik was al klaar om voor een penalty te fluiten, maar tot mijn verbazing omspeelde hij nog een verdediger, de keeper en scoorde hij", blikt de inmiddels 76-jarige Bin Nasser vrijdag terug in gesprek met de BBC.

"Ik ben trots en vereerd als persoon en als scheidsrechter dat ik een rol heb gespeeld bij dit legendarische doelpunt. Als ik had gefloten, was dit allemaal nooit gebeurd. Dat ik daar voordeel gaf, is een van mijn prestaties waar ik het meest trots op ben."

Niet alleen bij de 2-0, maar ook bij de 1-0 speelde Ali Bin Nasser een cruciale rol. (Foto: ANP)

'Mijn assistent had handsbal niet gezien'

Vier minuten voor de solo tekende Maradona ook voor de 1-0 tegen Engeland. De kleine Argentijn sloeg de bal overduidelijk met zijn hand in het doel, maar Bin Nasser had het niet gezien en kon de goal niet afkeuren. Maradona noemde het later 'de hand van God'.

"Ik aarzelde, maar ik keek naar mijn assistent (Bogdan Dochev, red.). Hij rende terug naar de middenlijn om het doelpunt te bevestigen. Hij had de handsbal niet gezien", legt Bin Nasser uit. "De FIFA had mij vooraf duidelijke instructies gegeven. Als mijn assistent er beter voor stond, moest ik zijn beslissing respecteren."

In 2015 kwam Maradona bij Bin Nasser op bezoek in Tunesië. "Ik zei dat Argentinië het WK niet had gewonnen zonder hem. Hij zei dat hij zijn legendarische solo niet had gescoord zonder mij", aldus Bin Nasser.

Ali Bin Nasser vrijdag met een shirt van Diego Maradona. (Foto: ANP)