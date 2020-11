Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen zit vrijdagavond in Breda niet op de bank tijdens de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten. De vijftigjarige Haagse mist het duel vanwege privéomstandigheden. Ook centrale verdediger Stefanie van der Gragt ontbreekt.

De plaats van Wiegman in het Rat Verlegh Stadion wordt overgenomen door Arjan Veurink. De 34-jarige Ommenaar fungeert normaal als assistent-bondscoach.

Het is nog onduidelijk of Wiegman komende dinsdag bij het afsluitende EK-kwalificatieduel met Kosovo wel weer op de bank zal plaatsnemen. De Oranjevrouwen hebben zich al gekwalificeerd voor het EK, dat medio 2022 in Engeland wordt gehouden.

In de opstelling van Oranje ontbreekt verdediger Van der Gragt, omdat ze niet fit genoeg is. De Nederlandse defensie wordt gevormd door Lynn Wilms, Dominique Janssen, Aniek Nouwen en Merel van Dongen. Door de afwezigheid van Van der Gragt is Caitlin Dijkstra op het laatste moment aan de Oranje-selectie toegevoegd. De verdediger van Ajax werd niet eerder geselecteerd.

Op het middenveld begint Oranje met de vertrouwde namen Jackie Groenen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk, maar voorin is er wel een verrassing. Jill Roord, normaal gesproken middenvelder, begint in de punt als vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema. Lineth Beerensteyn en Lieke Martens staan op de vleugels.

Nederland gaat voor eerste zege op VS in 24 jaar

De vriendschappelijke wedstrijd tegen de VS is een reprise van de WK-finale van vorig jaar in Lyon. De Oranjevrouwen verloren toen met 2-0 van de Amerikaanse sterrenformatie, die de tweede wereldtitel op rij veroverde.

Van de Amerikaanse basisformatie van de eindstrijd beginnen in Breda liefst negen spelers. Alex Morgan, die in mei beviel van een dochter, zit op de bank en Megan Rapinoe is geblesseerd.

Nederland kan vrijdag de eerste zege op de VS in 24 jaar boeken. In 1996 wonnen de Oranjevrouwen tijdens een oefenduel in San Diego (1-3) voor het laatst van de huidige wereldkampioen. Daarna werd zeven keer verloren van de VS.

De wedstrijd tussen Nederland en de VS begint vrijdag om 18.45 uur in het Rat Verlegh Stadion en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iulia Demetrescu. Het duel is op NU.nl te volgen via een livestream en een liveblog.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Wilms, Nouwen, Janssen, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Beerensteyn, Roord, Martens

Opstelling VS: Naeher; Mewis, Sauerbrunn, O'Hara, Williams, Dahlkemper, Ertz, Lavelle, Heath, Dunn, Press