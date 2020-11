Arne Slot vindt dat AZ met een zevende plaats veel te laag staat in de Eredivisie. Zondag tegen Heracles Almelo verwacht de trainer wel een zware uitwedstrijd.

"Ik denk dat we alle wedstrijden in de Eredivisie tot nu toe ruim hadden moeten winnen, maar dat is niet gebeurd", zei Slot vrijdag op een persconferentie. Zijn ploeg begon de competitie met vijf gelijke spelen op rij en won daarna driemaal.

Daardoor is AZ inmiddels opgeklommen naar de zevende plek, maar daar is Slot nog lang niet tevreden mee. "Deze plek doet geen enkel recht aan de manier waarop wij hebben gespeeld tot op heden. Maar het is wel de realiteit."

"Punten verliezen in het begin van het seizoen is vervelend en helemaal als dat gebeurt tegen ploegen uit het rechterrijtje. We zullen nu wedstrijd voor wedstrijd omhoog moeten kruipen naar de top van de Eredivisie", zei de coach van AZ, dat vorig seizoen tweede stond toen de competitie werd beëindigd.

'Heracles doet het goed in eigen huis'

Donderdag in de Europa League speelden de Alkmaarders een sterke wedstrijd tegen Real Sociedad, maar er werd niet gescoord tegen de koploper van La Liga: 0-0. De selectie kwam de wedstrijd blessurevrij door.

Slot hoopt dat het optreden vertrouwen geeft voor de uitwedstrijd van zondag tegen Heracles. "Met een gelijkspel tegen PSV en een overwinning op FC Utrecht doen zij het goed in eigen huis. Ik denk dat de meeste uitwedstrijden in de Eredivisie niet eenvoudig zijn, maar er is een aantal dat nog weer wat lastiger is. Heracles is er daar één van."

Heracles Almelo-AZ begint zondag om 16.45 uur.

