Ricardo Kishna keert zaterdag na een lange afwezigheid terug in de selectie van ADO Den Haag. De aanvaller kampte met zware blessures en mentale problemen.

Kishna speelde in september 2017 zijn vooralsnog laatste wedstrijd voor ADO. Tegen Ajax scheurde de aanvaller toen de voorste kruisband in een knie af. In het seizoen 2018/2019 zat Kishna tweemaal op de reservebank, maar tot een invalbeurt kwam het niet.

Eerder deze maand vertelde de 25-jarige Kishna dat hij kampte met een depressie en angstaanvallen. De voormalig jeugdinternational gold in het verleden als een groot talent. In 2015 maakte hij de overstap van Ajax naar Lazio, maar mede door blessures kon Kishna in Italië niet doorbreken.

Sinds de zomer van 2017 komt Kishna (aanvankelijk op huurbasis) uit voor ADO, maar door zijn problemen kwam hij niet verder dan twee duels.

Eind oktober hervatte de vleugelspeler de groepstraining. Omroep West meldt dat hij zaterdag voor het eerst sinds 1.168 dagen speelminuten kan maken.

ADO verkeert in crisis

ADO verkeert in een zware sportieve crisis. De club ontsloeg onlangs trainer Aleksandar Rankovic en in de eerste wedstrijd onder zijn opvolger Ruud Brood werd vorige week met liefst 6-0 van Sparta Rotterdam verloren.

Heerenveen maakt wel een sterk seizoen door en bezet na negen duels de zesde plaats in de Eredivisie. ADO-Heerenveen begint zaterdag om 20.00 uur.

