Roger Schmidt vreest dat sommige PSV-spelers misschien wel het hele seizoen niet topfit zullen zijn. De trainer van de Eindhovenaren verwacht zondag tegen Sparta Rotterdam opnieuw een zware wedstrijd.

Vorige maand was een flink deel van de PSV-selectie besmet met het coronavirus. Schmidt denkt dat het lang kan duren voordat die spelers weer topfit zijn.

"Misschien zullen ze er wel het hele seizoen last van blijven houden", zei de Duitse trainer vrijdag op een persconferentie. "Door het coronavirus hebben ze drie weken niet kunnen trainen."

"Dat is vergelijkbaar met de zomerstop, als je ook drie of vier weken niets doet. Maar na de zomerstop ga je zes weken trainen voor een nieuw seizoen, nu zijn er elke week twee wedstrijden."

'Volgasvoetbal' van Schmidt vraagt om topconditie

Schmidt wil PSV 'volgasvoetbal' laten spelen, maar doordat lang niet alle spelers in topconditie zijn, is dat nog niet negentig minuten lang gelukt.

"Mijn voetbalstijl is erg fysiek, met veel sprinten en lopen. De spelers doen het al erg goed, maar het is nog niet negentig minuten lang betrouwbaar", aldus Schmidt. "Dat moeten we accepteren."

Donderdagavond moest PSV diep gaan in de Europa League om PAOK na een 0-2-achterstand met 3-2 te verslaan. Schmidt: "De spelers zijn moe, maar niemand heeft er blessures aan overgehouden."

Mario Götze miste door een spierblessure de laatste twee wedstrijden van PSV, maar heeft donderdag de training hervat. (Foto: Pro Shots)

Götze mogelijk weer inzetbaar tegen Sparta

Zondag tegen Sparta zal hij enkele andere spelers opstellen dan donderdag. "De komende weken spelen we heel veel wedstrijden en geen enkele speler zal steeds negentig minuten meedoen."

"De wedstrijd tegen Sparta is een mooie gelegenheid om enkele jongens die het coronavirus hebben gehad, weer te laten spelen. Dan kunnen ze een volgende stap zetten in hun conditionele opbouw."

Mogelijk keert ook Mario Götze zondag terug in de opstelling van PSV. De Duitse aanwinst trainde donderdag voor het eerst weer nadat hij onlangs een spierblessure opliep. Mohamed Ihattaren krijgt nog enkele dagen om aan zijn fitheid te werken en mist de wedstrijd tegen de Rotterdammers.

Sparta tankte vorige week met een 6-0-zege op ADO Den Haag vertrouwen voor het duel met PSV. "Maar ook tegen AZ en Feyenoord hebben ze het met een gelijkspel goed gedaan", zei Schmidt. "Ze hebben een fysiek sterke ploeg, die het ons lastig kan maken."

PSV-Sparta begint zondag om 20.00 uur.

