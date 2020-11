Joan Laporta heeft zich vrijdag officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van FC Barcelona in januari. De 58-jarige Catalaan was tussen 2003 en 2010 al succesvol president van de Spaanse topclub.

"Zeven kandidaten, één president. Als je wil dat 'Barça' weer 'Barça' wordt, bedenk dan dat Laporta een succesvolle geschiedenis heeft. Het is een voorrecht om zijn campagne te leiden. Als je van 'Barça' houdt, steun hem dan!", schrijft Lluis Carrasco, de campagneleider van Laporta, vrijdag op Twitter.

Laporta zal zijn plannen maandagochtend presenteren in het Hospital de Sant Pau, een ziekenhuis in Barcelona. Dan wordt mogelijk ook duidelijk of hij Ronald Koeman als trainer wil behouden of een andere trainer op het oog heeft als hij verkozen wordt. Laporta zei in mei al dat hij Josep Guardiola graag zou zien terugkeren in Camp Nou.

De advocaat doet voor de vierde keer mee aan de presidentsverkiezingen. In 2003 en 2006 won hij en in 2015 verloor hij van Josep Maria Bartomeu, die eind vorige maand na hevige kritiek opstapte.

In de zeven jaar dat Laporta de baas was bij Barcelona won de club twee keer de Champions League (in 2006 onder Frank Rijkaard en in 2009 onder Guardiola). Bovendien pakte 'Barça' vier keer de Spaanse titel, één keer de beker, drie keer de Spaanse Supercup, één keer de wereldbeker en één keer de Europese Supercup.

Laporta is de achtste man die zich heeft aangemeld voor de verkiezingen. Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré hopen eveneens Bartomeu op te volgen.

Joan Laporta haalde Frank Rijkaard in 2003 naar FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)