Met Diego Armando Maradona overleed woensdag een van de allerbeste en geliefdste voetballers aller tijden. NU.nl vroeg Nederlanders naar een dierbare herinnering aan 'Pluisje' en dat leverde bijzondere verhalen op.

Dankzij Gullit even babbelen met Diego

Mijn herinnering aan Maradona gaat terug naar 16 augustus 2017. Als coach van FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten was hij twee weken op trainingskamp in Mierlo.

Bij hotel De Brug waren al veel fans en pers aanwezig om een glimp op te vangen van 'Pluisje'. Met Ruud Gullit, die ik ken via de golfclub, hadden we afgesproken dat we bij het hotel aangekomen met hem zouden bellen, zodat hij met de beveiliger kon praten.

Die beveiliger ging met Ruud aan de lijn met mijn telefoon naar Maradona in de hoek van het restaurant, waar ze vervolgens tien minuten in het Spaans met elkaar gepraat hebben. Daarna kwam Diego naar ons toegelopen en mochten wij een aantal minuten met hem en zijn familie praten en een foto maken (zie de foto boven dit artikel, red.).

We hebben hem ook een mooie fles wijn overhandigd. Een Belondrade y Lurton uit Spanje, wat de favoriete wijn van Johan Cruijff was. Dit leek mij een originele manier om twee legendes te verenigen. Diego kon het erg waarderen en verzekerde mij dat hij diezelfde avond een toast zou uitbrengen op Johan.

Daarna zijn we teruggereden naar Amsterdam en hebben we de hele weg Live Is Life van Opus door de speakers laten galmen om deze middag in stijl af te sluiten en nooit meer te vergeten.

Arjan van de Pol

Diego Maradona in 2017 op de tribune bij PSV-AZ. (Foto: Pro Shots)

Eeuwig spijt van weigeren gesigneerd shirt

Al ruim dertig jaar is dit voor mij de grootste voetballer aller tijden. Minimaal drie keer per week spendeerde ik zo'n dertig minuten om beelden van hem terug te kijken. Voor hem en na hem is er nooit meer zo'n voetballer geweest en die zal er waarschijnlijk nooit meer zijn. Op de Braziliaan Ronaldo na kwam er niemand ook maar in de buurt van wat hij kon in de kleine ruimte. Voor mij persoonlijk is hij de ultieme voetbalgod die altijd zichzelf is gebleven.

Ik heb een shirt dat door Baggio, Del Piero en Ravanelli is gesigneerd. Een Italiaan bood mij eens aan dat te ruilen voor een gesigneerd shirt van Maradona. Destijds heb ik geweigerd. Nu heb ik er erg veel spijt van.

Anomalie

Maradona zien schitteren tijdens eerste Napoli-duel

Het was 22 augustus 1984, Maradona's eerste wedstrijd voor Napoli, en ik als dertienjarige jongen was erbij! Ik ging met mijn oom Michele voor het eerst mee naar Napoli, 70.000 man in het San Paolo-stadion. Het was de bekerwedstrijd tegen Arezzo.

Maradona maakte zijn eerste goal, een mooie vrije trap! De wedstrijd werd met 4-1 gewonnen. Kippenvel, iedere keer als ik daar aan terugdenk. Voor de wedstrijd kreeg hij al een staande ovatie van vijf minuten.

In totaal heb ik een stuk of vijf wedstrijden gezien van Diego. Iedere keer was het prachtig. Dit jaar ben ik voor het eerst met mijn tweeling van vijftien jaar naar een wedstrijd van Napoli geweest: Napoli-Torino. Diego leeft nog altijd voort in het Stadio San Paolo en in Napels.

Orazio_Miele

Diego Maradona in de jaren tachtig in het shirt van Napoli. (Foto: Pro Shots)

Een bijzondere ontmoeting in de HEMA

Hij was drie jaar geleden in ons dorp en daar liep ik hem bijna letterlijk tegen het lijf in de HEMA. Hij oogde vriendelijk en had ook wel uitstraling. Ik koester de gedachte dat ik hem van nog geen 2 meter in levenden lijve heb meegemaakt.

No_Nonsens

De moed in de schoenen bij het zien van hooghoudende Maradona

Begin jaren tachtig trainde FC Barcelona ieder jaar in de voorbereiding op Papendal. Daar zag ik Maradona voor het eerst op een afstand van een meter of 4.

Barcelona speelde een rondo, maar dan de bal hooghoudend in de lucht. Daarin was Maradona echt een meester. Bij mij zakte de moed me in de schoenen om zelf ook profvoetballer te worden.

Berry_Kok

Diego ontmoet Diego

Diego was een aantal jaren geleden in een hotel in Mierlo en ik ben daarheen gereden met mijn zoontje Diego van toen drie jaar. Ik ben een groot fan van hem en had me altijd voorgenomen dat als ik een zoon zou krijgen, ik hem naar Maradona zou vernoemen.

Wij mochten met Maradona op de foto. Die foto koester ik en was al speciaal. De cirkel was rond. Maar nu is die foto extra bijzonder geworden. R.I.P.

Oscar_van_Geffen