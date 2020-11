Trainer José Mourinho koestert warme herinneringen aan Diego Maradona. De Portugees had regelmatig contact met de legendarische Argentijn, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed.

"Ik ben heel verdrietig, maar toch heb ik een lach op mijn gezicht", zei Mourinho donderdag na de 4-0-overwinning van Tottenham Hotspur op Ludogorets in de Europa League.

"Ik heb genoten van iedere minuut die ik met Diego heb doorgebracht, het was altijd lachen met hem. Op avonden als deze, na een overwinning, belde hij nooit. Dat deed hij wel na nederlagen of op moeilijke momenten. Dan zei hij: 'Mou', je bent de beste, vergeet dat nooit.' Ik ga hem missen."

Mourinho kent Maradona op meerdere vlakken. "Je hebt Diego en je hebt Maradona. De hele wereld kent Maradona de voetballer, die legende leeft voor altijd voort. De mens Diego was anders", aldus de Portugees.

"Het is voor zijn familie, vrienden en naaste collega's een privilege geweest dat ze die Diego zo goed kenden. Ik ken hem goed genoeg, maar het is jammer dat ik niet meer tijd met hem heb doorgebracht."

'Mijn zoon zal ook over Maradona vertellen'

De 57-jarige Mourinho is een generatiegenoot van Maradona. "Hij was dé voetballer van mijn generatie. Ik weet zeker dat mijn zoon ook veel over hem weet, ook al is hij geboren na de periode van Maradona als speler", aldus de oud-trainer van FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United.

"Mijn zoon zal later zijn kinderen ook vertellen over Maradona. Zo heb ik zelf nooit Alfredo Di Stéfano zien voetballen, maar mijn vader zorgde ervoor dat ik toch veel over hem wist. De wereld zal Maradona nooit vergeten."

Maradona werd donderdag al begraven nabij Buenos Aires. 'Pluisje' werd bijgezet in een familiegraf, waar ook zijn ouders zijn begraven.