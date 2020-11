Het is zaterdag precies 25 jaar geleden dat Ajax de wereldbeker won door na strafschoppen te winnen van het Braziliaanse Grêmio. Doelman Edwin van der Sar speelde een hoofdrol in de bijzondere maar weinig hoogstaande wedstrijd.

"Het was mijn eerste grote strafschoppenserie", zegt Van der Sar over de wedstrijd zonder treffers op 28 november 1995. "Ik stopte een penalty en had het geluk dat ze er nog één op de lat schoten. Danny Blind benutte de beslissende pingel, na een finale waarop geen van onze spelers trots was."

"Dat lag zeker niet aan Louis van Gaal, want die had ons zoals altijd uitstekend voorbereid. Hij wist alles over iedere Braziliaan. Maar het tijdsverschil heeft ons daar wel opgebroken. We speelden niet echt zoals Cruijff zou willen."

Zes dagen voor het duel om de wereldbeker vernederde Ajax nog Real Madrid (0-2) in een wedstrijd die zomaar in 0-5 had kunnen eindigen. "En Grêmio was al weken voor de finale in Japan om te wennen aan die tijdzone daar. In Zuid-Amerika heeft de wereldbeker toch meer aanzien", denkt Van der Sar.

"Begrijp me niet verkeerd, voor ons was het een ongelooflijk half jaar met de wereldbeker, Champions League, de Europese Supercup en de landstitel. Maar ik zou die wereldbeker zo willen inruilen voor die verloren finale van de Champions League in 1996. Als kind wilde je de Champions League winnen. Het liefst met Ajax, maar dat leek lang onmogelijk."

Edwin van der Sar viert het winnen van de wereldtitel met Danny Blind. (Foto: ANP)

'We moesten na zes uur vliegen weer terug naar Tokio'

Spelers, trainers, bestuursleden en meegereisde supporters vierden de tweede wereldbeker uit de clubgeschiedenis uitgebreid in Tokio. "Velen van ons vielen daarom meteen in slaap in het vliegtuig", vertelt Van der Sar.

"Ze hadden niet door dat we na zo'n zes uur vliegen niet over Siberië mochten omdat we de juiste papieren misten. We hadden ook niet voldoende kerosine om een andere route te nemen. Dus landden we weer in Tokio. De jongens die toen wakker schrokken, dachten dat ze al op Schiphol waren."

De inmiddels vijftigjarige Van der Sar slaapt slecht in vliegtuigen en dat is de reden dat hij de huldiging op het Museumplein voor ruim 100.000 uitzinnige fans niet helemaal helder meer op zijn netvlies heeft staan.

De speech van Van Gaal ("We zijn niet alleen de beste van Amsterdam, maar ook van Eindhoven, Rotterdam, Nederland, Europa en de hele wereld") zal hij nooit meer vergeten. "Maar verder stond ik wat te hossen met een enorme jetlag. Ik zag laatst pas op een filmpje dat een kleine Daley Blind naast zijn vader op het podium stond."

De beslissende penalty van Danny Blind, 25 jaar geleden. (Foto: ANP)

'Bijzonder dat het al een kwart eeuw geleden is'

Blind junior staat zaterdagavond met Ajax op het veld in Emmen. "Ik neem daar met Marc Overmars plaats op de tribune en Winston Bogarde en Michael Reiziger zullen op de bank zitten. We zijn nog steeds druk met Ajax, net als commissaris Danny Blind en Ronald de Boer die jeugdtrainer is en pr-zaken doet.", zegt Van der Sar, de huidige algemeen directeur van Ajax.

"Nee, het is niet zo dat we Patrick Kluivert, Edgar Davids, Clarence Seedorf en al die anderen bellen om die wereldbeker zaterdag nog eens te vieren. Maar het was wel heel bijzonder en alweer een kwart eeuw geleden. Waar blijft de tijd?"

Ajax won de wereldbeker voor de tweede keer, na 1972. (Foto: ANP)