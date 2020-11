Napoli is extra gemotiveerd om dit seizoen een prijs te pakken. De club uit Napels wil de woensdag overleden Diego Maradona, icoon van de club en de stad, eren met een trofee.

"Diego is een legende en die verdwijnt nooit. Hij is onsterfelijk", zei trainer Gennaro Gattuso donderdagavond na de zege in de Europa League op Rijeka (2-0). "Ik heb een heleboel geweldige herinneringen aan Diego, we hebben een paar keer samen gegeten. Ik heb er alleen spijt van dat ik hem nooit heb kunnen tackelen op het veld."

Een dag na het overlijden van Maradona liepen de spelers van Napoli het veld op in shirts met daarop de naam van de Argentijn en diens vaste rugnummer 10. Rond het lege stadion San Paolo stonden duizenden fans, die vuurwerk afstaken. De hekken om het stadion hingen vol met posters, sjaals, foto's en bloemstukken voor 'Pluisje'.

"In de stad hangt sinds woensdag een bijzonder droevige sfeer. Diego was een icoon, een kampioen. Hij is in Napels waarschijnlijk nog belangrijker dan San Gennaro", aldus Gattuso over de bisschop, die als beschermheilige van de stad wordt gezien.

"We zullen hier altijd over Maradona blijven praten. Dit is zijn stad. We hopen iets bijzonders aan hem te kunnen opdragen en een prijs voor hem te winnen."

Gennaro Gattuso tijdens het emotionele duel met Rijeka. (Foto: Pro Shots)

'Diego is het symbool van Napels'

Maradona speelde tussen 1981 en 1991 in het lichtblauwe shirt van Napoli. Hij bezorgde de club twee landstitels en winst van de UEFA Cup.

"Ik snap dat iedereen bedroefd is, maar laten we vooral de mooie herinneringen koesteren", zei Dries Mertens, de Belgische aanvaller die zich sinds juni de topscorer aller tijden van Napoli mag noemen. "Diego is het symbool van Napels."

Napoli komt volgende week naar Alkmaar voor een duel met AZ in de groepsfase van de Europa League.

