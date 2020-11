Teleurstelling overheerst bij AZ-trainer Arne Slot en zijn spelers na het 0-0-gelijkspel tegen Real Sociedad in de Europa League. De Alkmaarders speelden goed en kregen kansen, maar benutten deze niet.

"Kijkend naar de stand in de groep hadden we moeten winnen. Gezien het spelbeeld en de uitgespeelde kansen gaan we enigszins teleurgesteld naar huis", zei Slot tegen FOX Sports.

De trainer van AZ zag onder meer Teun Koopmeiners en Dani de Wit flinke kansen missen. "Onze grootste kansen ontstonden voor rust vanuit schitterende aanvallen. Het is wel knap dat we tegen de nummer één van Spanje zo konden spelen."

Ook Koopmeiners constateerde dat AZ had moeten scoren. "We hebben zoveel kansen gehad, dat we hier met drie punten weg hadden moeten gaan", aldus de aanvoerder.

Koopmeiners was wel blij met de verbetering die zijn ploeg liet zien in vergelijking met de wedstrijd van begin deze maand in Sociedad. "Dit was vele malen beter", zei hij. "Dit zijn de wedstrijden die je wil spelen. Na de vorige wedstrijd in Sociedad waren we gretig om te laten zien dat we veel beter kunnen."

Het gelijkspel tegen Sociedad betekent dat AZ derde staat in groep F van de Europa League. De volgende wedstrijd is volgende week, wanneer koploper Napoli naar Alkmaar komt.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League