Nicolás Tagliafico heeft met Ajax overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer vrijdag tegen De Telegraaf. De Argentijnse linksback verlengt met een jaar, wat betekent dat hij tot medio 2023 vastligt.

Naar verwachting zet Tagliafico volgende week zijn handtekening. In de nieuwe verbintenis is opgenomen dat hij het seizoen afmaakt bij Ajax en dat hij de club voor een bepaald bedrag mag verlaten om in een topcompetitie te spelen.

De 28-jarige Argentijn speelt sinds januari 2018 voor Ajax, dat hem voor zo'n 4 miljoen euro overnam van Independiente uit zijn vaderland. Hij speelde zich direct in de basis in de Johan Cruijff ArenA.

De reserveaanvoerder van het Argentijnse elftal werd meermaals in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar tot een transfer kwam het nog niet. Hij speelde tot dusver 110 officiële duels voor Ajax, waarin hij twaalf keer scoorde en zestien assists gaf.

Tagliafico stelde woensdag Europese overwintering met Ajax veilig door FC Midtjylland in de Champions League met 3-1 te verslaan. De volgende wedstrijd is zaterdag, wanneer FC Emmen de tegenstander is in Drenthe.