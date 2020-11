Nederland heeft deze week opnieuw uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Dankzij de Europese resultaten van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ is de achtste plaats steviger in handen. Er mag zelfs al voorzichtig naar plek zeven gekeken worden.

De overwinningen van Ajax en PSV en de gelijke spelen van Feyenoord en AZ zijn gezamenlijk goed voor 1,2 punt. Nummer negen België, dat begin deze maand werd gepasseerd, schreef 0,8 punt bij.

Het gat met nummer zeven Rusland werd flink verkleind. Na de vorige Europese week was het gat nog bijna drie punten. Nu is dat nog iets meer dan twee punten: 37,882 om 35,800. Bovendien hebben de Russen in de komende twee seizoenen veel meer punten te verdedigen.

Nederland behoort voor het eerst sinds 2014 tot de top acht van de coëfficiëntenlijst. Twee jaar geleden stond ons land vanwege mindere Europese resultaten van de clubs zelfs nog veertiende.

De ranglijst wordt door de UEFA gebruikt om Europese tickets te verdelen, waarbij de Europese voetbalbond zich baseert op het totale aantal punten dat in het huidige seizoen en de afgelopen vier seizoenen is gepakt.

Voor de eerste tien landen liggen één of meer Champions League-tickets klaar. Om aanspraak te maken op twee rechtstreekse startbewijzen moet Nederland in de top zes staan.

Top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 88,855 punten

2. Engeland - 87,426

3. Italië - 68,010

4. Duitsland - 67,284

5. Frankrijk - 52,748

6. Portugal - 44,349

7. Rusland - 37,882

8. Nederland - 35,800

9. België - 35,100

10. Oostenrijk - 33,825