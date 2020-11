PSV-trainer Roger Schmidt hoopt dat Mohamed Ihattaren door middel van een speciaal traject zijn vorm van vorig seizoen weer hervindt. Het toptalent van PSV kwakkelt al het hele seizoen en ontbrak donderdag bij de 3-2-zege op PAOK.

"Je hebt gelijk, het is een moeilijk seizoen voor Ihattaren", zei Schmidt op de persconferentie na de gewonnen groepswedstrijd in de Europa League. "Het is ook mijn taak als trainer om goed voor hem te zorgen. Daarom hebben we besloten hem nu een apart programma te geven."

Ihattaren, die dit seizoen nog geen enkel doelpunt maakte of assist gaf, lag tijdens de afgelopen interlandperiode tien dagen ziek in bed (geen coronabesmetting). Zondag voelde hij zich na een invalbeurt van 22 minuten tegen FC Twente (1-1) uitgeput.

Toen de middenvelder zich maandag nog steeds oververmoeid voelde, besloot PSV om het achttienjarige talent buiten de selectie voor de wedstrijden tegen PAOK en Sparta (komende zondag) te houden en individueel aan zijn herstel te laten werken.

Mohamed Ihattaren was dit seizoen nog bij geen enkel PSV-doelpunt betrokken. (Foto: Pro Shots)

Schmidt wil niet overhaasten met Ihattaren

Vorig seizoen onder trainer Mark van Bommel en later onder Ernest Faber was Ihattaren vaak nog een van de beste spelers bij PSV. In 33 duels (alle competities) maakte hij zeven goals en gaf hij negen assists.

"Natuurlijk hoopt iedereen bij de club dat hij snel weer topfit is en dat hij weer gaat spelen zoals ze van hem gewend zijn", zei Schmidt. "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat we Mo snel weer in zijn beste vorm zien."

Toch wil de Duitse trainer vooral niet overhaasten met het kwakkelende talent. "We moeten goed voor hem zorgen en hem steunen, zodat hij zijn vorm terugvindt. Het seizoen is nog erg lang, hij kan nog genoeg goede wedstrijden spelen."

Mogelijk zit Ihattaren komende donderdag alweer bij de selectie, als PSV in de Europa League op bezoek gaat bij koploper Granada. "We gaan rustig kijken wat verstandig is en zullen doen wat het beste is voor Mo", aldus Schmidt. "Ik heb doorlopend contact met hem."

