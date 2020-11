PSV-coach Roger Schmidt is trots op de manier waarop zijn ploeg de achterstand in het Europa League-duel met PAOK heeft omgedraaid in een overwinning. De Eindhovenaren kwamen donderdag al snel met 0-2 achter tegen de Grieken, maar wonnen uiteindelijk met 3-2.

"Ik ben trots maar ook opgelucht", zei Schmidt na afloop van de wedstrijd. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft was groot. Na rust speelden we meer als een team. Ik heb een goede teamspirit gezien."

PSV stond al na dertien minuten met 0-2 achter door treffers van Fernando Varela en Christos Tzolis. Na twintig minuten zorgde Cody Gakpo voor de aansluitingstreffer en vroeg in de tweede helft draaide PSV de achterstand in een mum van tijd om in een voorsprong door goals van Noni Madueke en Donyell Malen.

Dankzij de overwinning neemt PSV de tweede plaats in groep E over van PAOK. De achterstand op koploper Granada bedraagt vier punten. Volgende week donderdag gaat de ploeg van Schmidt op bezoek bij de Spanjaarden.

"Het is een belangrijk doel voor ons om ook volgend jaar nog Europees voetbal te spelen. Dit was een erg zware wedstrijd, zeker na die doelpunten van PAOK. We hebben daarna laten zien hoe graag we in dit toernooi willen blijven", aldus Schmidt.

Kort na de 0-1 werd een doelpunt van Donyell Malen onterecht geannuleerd wegens buitenspel. (Foto: Pro Shots)

Dumfries: 'Ongelofelijk dat treffer Malen werd afgekeurd'

Ook Denzel Dumfries was trots op het wegwerken van de achterstand door PSV. "Het is mooi hoe we dit hebben kunnen omdraaien. Dat is een goed gegeven", liet de aanvoerder weten.

Dumfries kon de slechte start van PSV moeilijk verklaren. "Beide doelpunten van PAOK gaven we onnodig weg, maar ik voelde vanaf het begin al dat we beter waren en dat we grip hadden op de wedstrijd."

Tussen de doelpunten van PAOK door werd een glaszuiver doelpunt van Malen onterecht afgekeurd wegens buitenspel. "Het was ongelofelijk dat die treffer werd afgekeurd, dat dacht ik op het moment zelf al", reageerde Dumfries. "Maar we zijn rustig gebleven en hebben na rust laten zien dat we beter zijn. We winnen deze wedstrijd verdiend."

