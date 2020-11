PSV heeft dankzij een knappe comeback donderdag in eigen huis tegen PAOK nog een goed uitzicht op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen na een vroege 0-2-achterstand met 3-2.

Na dertien minuten stond het al 0-2 in het lege Philips Stadion, maar PSV kwam daarna goed terug. Cody Gakpo, Noni Madueke en Donyell Malen tekenden voor de doelpunten van de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Het was pas de tweede keer in de clubgeschiedenis dat PSV een Europees duel won na een 2-0-achterstand. Alleen in 1963 lukte dat eerder, toen Esbjerg al na acht minuten twee keer had gescoord, maar met 3-4 verloor.

PSV neemt de tweede plaats in poule E over van PAOK. Koploper Granada was donderdag met 2-1 te sterk voor Omonia Nicosia en behoudt vier punten voorsprong op PSV, dat volgende week donderdag op bezoek gaat bij de Spanjaarden.

Cody Gakpo schiet door de benen van de doelman van PAOK de 1-2 binnen. (Foto: Pro Shots)

Treffer Malen onterecht afgekeurd

PSV begon verdedigend zwak aan de wedstrijd en de eerste twee kansen van PAOK waren direct raak. In de vierde minuut schoot Christos Tzolis via ploeggenoot Fernando Varela wat gelukkig de 0-1 binnen en amper tien minuten later was het al 0-2, toen Tzolis wel zorgvuldig uithaalde.

Tussendoor leek PSV nog de gelijkmaker te scoren via Malen, maar die werd onterecht afgekeurd door de Letse arbitrage. Malen werd na een kopbal uit een hoekschop van Eran Zahavi buitenspel gegeven, maar er stonden misschien wel vijf Griekse verdedigers achter de spits van PSV. Doordat er geen VAR wordt gebruikt in de Europa League, kon de arbitrale dwaling niet gecorrigeerd worden.

PSV was in de openingsfase veel te gehaast en slordig in balbezit. Bij de eerste secure aanval was het na twintig minuten wel meteen succesvol. Gakpo schoof de bal door de benen van PAOK-keeper Zivko Zivkovic binnen.

Daarna greep de thuisploeg het initiatief en was het een aantal maal dicht bij de gelijkmaker. Malen (twee keer), Denzel Dumfries en Zahavi hadden echter geen succes in de afronding. Aan de andere kant kon PSV-verdediger Olivier Boscagli met een cruciale ingreep voorkomen dat de Grieken bij een spaarzame tegenstoot met vier man op het doel af konden.

Noni Madueke zorgt vlak na de 2-2 voor de 3-2. (Foto: Pro Shots)

Madueke en Malen scoren kort na rust

Vijf minuten na rust viel de gelijkmaker wel via Madueke. Na een aanval over de rechterkant via Dumfries en Gakpo schoot de achttienjarige Engelsman diagonaal raak: 2-2.

Twee minuten later was het al 3-2. Terwijl de Griekse verdediging een pass van Malen op Philipp Max verwachtte, stak de spits de bal naar Zahavi. Het schot van de Israëliër werd nog gekeerd door Zivkovic, maar de doorgelopen Malen tikte de rebound in het lege doel.

Daarna had PSV de score verder kunnen opvoeren, maar Madueke schoot een opgelegde kans naast. In de slotfase golfde het spel op en neer, maar bleven grote kansen uit. Ook een invalbeurt van oud-Feyenoorder Diego Biseswar bij PAOK kon niet voorkomen dat PSV de drie zwaarbevochten punten in eigen huis hield en de Grieken passeerde in de stand.

