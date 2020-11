AZ heeft zichzelf donderdag tekortgedaan met een gelijkspel tegen Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders raakten twee keer de lat tegen de koploper in La Liga, maar moesten genoegen nemen met één punt.

Real Sociedad domineerde de eerste helft in het lege AFAS Stadion, maar wist doelman Marco Bizot niet te passeren. AZ was in een open tweede helft verschillende keren dicht bij de openingstreffer en raakte via Dani de Wit en aanvoerder Teun Koopmeiners de lat. Gescoord werd er echter niet in Alkmaar.

Door het doelpuntloze gelijkspel heeft AZ na vier groepsduels nog zicht op een plek in de play-offs van de Europa League. De ploeg van trainer Slot staat derde met zeven punten. Nummer twee Real Sociedad heeft evenveel punten als AZ, maar na de eerdere 1-0-zege in San Sebastián heeft de club uit La Liga een beter onderling resultaat.

AZ ontvangt volgende week donderdag Napoli, dat na een eerbetoon aan de woensdag overleden clublegende Diego Maradona met 2-0 won van het Kroatische HNK Rijeka en met negen punten koploper is in groep F.

AZ wist Alexander Isak, oud-speler van Willem II, van scoren te houden in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

AZ stroef uit de startblokken

AZ, waar spits Albert Gudmundsson opnieuw de voorkeur kreeg boven de gepasseerde Myron Boadu, kwam stroef uit de startblokken tegen Real Sociedad en kon de bal maar moeizaam in de ploeg houden door de agressieve speelwijze van de koploper van La Liga. Na ruim twintig minuten kreeg de Belg Adnan Januzaj een dot van een kans op de 0-1, maar hij schoot van dichtbij hoog over.

Pas na ruim een half uur spelen wist AZ het eerste speldenprikje uit te delen. Koopmeiners haalde vanaf de rand van het strafschopgebied de trekker over en zag zijn schot via een Spaans been en de vingertoppen van doelman Alex Remiro rakelings over het doel zeilen. Ook het krulschot van Calvin Stengs trof geen doel (naast).

In een hectische slotfase kregen beide ploegen grote kansen op de winnende treffer. (Foto: Pro Shots)

De Wit en Koopmeiners raken de lat

Na rust nam AZ het initiatief over en dat resulteerde rond het uur in verschillende grote kansen voor de Alkmaarders. De Wit kopte eerst een voorzet op de voeten van doelman Remiro, waarna de aanvallende middenvelder opnieuw met zijn hoofd de lat raakte. In de rebound trof aanvoerder Koopmeiners met een kiezelhard afstandsschot ook de dwarsligger.

De pogingen op het aluminium leken Real Sociedad wakker te hebben geschud, want de ploeg van voormalig Willem II-speler Alexander Isak nam de regie weer over, zonder echt gevaarlijk te worden. Invaller Roberto Lopez kreeg nog wel een vrije trap van zo'n 20 meter, maar Bizot wist simpel redding te brengen.

In de slotminuut had Zakaria Aboukhlal de winnende 1-0 voor het binnenkoppen, maar de invaller kreeg zijn hoofd niet goed achter een voorzet van Boadu en zag zijn inzet van dichtbij hoog over het Baskische doel gaan.