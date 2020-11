Feyenoord-trainer Dick Advocaat is niet boos op Nicolai Jørgensen vanwege diens rode kaart donderdag in de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers hielden met tien man wel stand: 0-0.

Jørgensen kreeg in de 43e én in de 47e minuut een gele kaart omdat hij zijn elleboog plantte in het gezicht van een tegenstander. Feyenoord maakte daarna geen aanspraak op de zege, nadat ze voor rust een aantal grote kansen onbenut lieten.

"Na die eerste kaart moet je oppassen, minder je handen gebruiken, slimmer zijn. Maar ik maak hem geen verwijten", zei Advocaat na afloop op de website van Feyenoord.

"0-0 is een uitstekend resultaat. Zeker door die rode kaart voor Jørgensen. CSKA is niet de eerste de beste ploeg waar je met tien man tegen speelt."

Dick Advocaat geeft aanwijzingen aan zijn spelers. (Foto: ANP)

'De kopbal van Nieuwkoop moet zitten'

Advocaat baalde wel dat Feyenoord er niet in slaagde om te scoren. Jørgensen, die zijn voet niet goed kon zetten tegen een voorzet, en Bart Nieuwkoop, die van dichtbij recht op doelman Igor Akinfeev kopte, misten jammerlijk.

"Zo'n kopbal moet zitten. Maar al met al moet ik het team een groot compliment geven. Nu moeten we rust pakken want zondag wacht alweer FC Utrecht in De Kuip."

Feyenoord steeg door het gelijkspel tegen CSKA naar de tweede plaats in poule K. De huidige nummer drie van de Eredivisie passeerde Wolfsberger AC, dat in eigen huis met 0-3 verloor van Dinamo Zagreb.

