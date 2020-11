Na twaalf wedstrijden zonder nederlaag jagen de Oranjevrouwen vrijdagavond in het oefenduel met de Verenigde Staten op een primeur deze eeuw. Nederland kan voor het eerst in 24 jaar winnen van het meest succesvolle vrouwenvoetballand ooit.

Op 18 april 1996 stuntte Oranje in San Diego met een 1-3-zege in een oefenwedstrijd tegen de VS, dat op dat moment al een keer wereldkampioen was geworden (in 1991). Daniëlle Korbmacher maakte een hattrick en bondscoach Sarina Wiegman was destijds een van de andere basisspelers.

Het was de tweede confrontatie ooit tussen Oranje en de VS en de eerste won Nederland ook. Op 28 mei 1991 werden de Amerikaanse vrouwen met 4-3 verslagen op het amateurveld van Brederodes in Vianen.

De zeven andere interlands werden allemaal gewonnen door de VS, dat behalve in 1991 ook in 1999, 2015 en 2019 de wereldtitel pakte. De WK-finale van bijna anderhalf jaar geleden, waarin de VS in Lyon met 2-0 te sterk was voor Oranje, was de laatste nederlaag voor de ploeg van Wiegman. Sindsdien werd er negen keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

De VS met de wereldbeker na de gewonnen finale tegen Nederland in 2019. (Foto: Pro Shots)

VS is al 31 wedstrijden ongeslagen

Met de huidige reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag zijn de Oranjevrouwen dicht bij een record. Het record is een serie van veertien ongeslagen duels van oktober 2009 tot en met december 2010 (tien keer winst en vier keer gelijk) onder leiding van eerst Vera Pauw en daarna Roger Reijners.

De VS is nog veel langer ongeslagen dan Oranje. De laatste keer dat de Amerikaanse vrouwen verloren was in januari 2019 in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk (3-1). Sindsdien bleef de VS liefst 31 wedstrijden zonder nederlaag (28 zeges en drie gelijke spelen).

Nederland tegen de VS begint vrijdagavond om 18.45 uur in het Rat Verlegh Stadion en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iulia Demetrescu. Het duel is op NU.nl te volgen via een livestream en een liveblog.