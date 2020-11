Zlatan Ibrahimovic heeft donderdag met de Zweedse bondscoach Janne Andersson gesproken over een eventuele rentree in de nationale ploeg. De 39-jarige spits voerde in Milaan een gesprek met Andersson en Hakan Sjöstrand, de secretaris-generaal van de Zweedse bond.

"Toen Zlatan de deur opende om weer voor de nationale ploeg te gaan spelen, vonden we het belangrijk zo snel mogelijk met hem te gaan praten", zegt Andersson in een verklaring op de website van de Zweedse bond.

"Ik ben blij dat we zo snel een afspraak konden maken. De ontmoeting was goed en zinvol. We hebben afgesproken in de toekomst verder te praten."

Ibrahimovic liet woensdag weten open te staan voor een terugkeer als international van Zweden. "Ik zal eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim", zei hij toen tegen de Zweedse krant Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic kwam op het EK van 2016 voor het laatst in actie voor Zweden. (Foto: Pro Shots)

Ibrahimovic scoorde dit seizoen tien keer voor Milan

De aanvaller van AC Milan, die woensdag voor de twaalfde keer werd uitgeroepen tot Zweeds voetballer van het jaar, beëindigde na het EK van 2016 zijn interlandcarrière. Hij speelde 116 wedstrijden voor zijn land en maakte daarin 62 doelpunten.

Voor AC Milan, de koploper in de Serie A, was Ibrahimovic dit seizoen al tien keer trefzeker. Hij kampt momenteel met een hamstringblessure en is waarschijnlijk drie weken uitgeschakeld.

Zonder Ibrahimovic plaatste Zweden zich voor het EK van volgend jaar, waar Spanje, Polen en Slowakije de tegenstanders zijn in de groepsfase. De Scandinaviërs strandden bij de laatste drie deelnames telkens in de groepsfase.