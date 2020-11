Feyenoord maakt nog altijd een goede kans op overwintering in de Europa League. De Rotterdammers speelden donderdag in de vierde groepswedstrijd met tien man doelpuntloos gelijk op bezoek bij CSKA Moskou (0-0).

Feyenoord speelde bijna de hele tweede helft met een man minder door een rode kaart voor Nicolai Jørgensen. De spits kreeg tot twee keer toe een gele kaart omdat hij zijn elleboog plantte in het gezicht van een tegenstander.

De ploeg van trainer Dick Advocaat, die in de eerste helft de grootste kansen creëerde, kwam met tien man niet echt in de problemen, waardoor er goede zaken werden gedaan met het oog op plaatsing voor de knock-outfase.

Feyenoord steeg ten koste van Wolfsberger AC naar de tweede plaats in poule K. De Oostenrijkers verloren in eigen huis met 0-3 van Dinamo Zagreb door treffers na rust van Lovro Majer, Bruno Petkovic en Luka Ivanusec.

Nicolai Jørgensen krijgt tot zijn eigen ontsteltenis een rode kaart. (Foto: ANP)

Spajic en Toornstra terug in basis

Met Uros Spajic en Jens Toornstra, die zondag ontbraken tegen Fortuna Sittard, terug in de basis speelde Feyenoord een prima eerste helft in de vrieskou van Moskou. CSKA was in de openingsfase weliswaar een paar keer gevaarlijk, maar Nick Marsman hoefde geen enkele keer echt serieus redding te brengen.

Feyenoord had in de laatste tien minuten van het eerste bedrijf op voorsprong moeten komen. Jørgensen slaagde er echter niet in om zijn voet goed tegen een lage voorzet van Steven Berghuis te zetten en Bart Nieuwkoop kopte na een fraaie actie van Orkun Kökçü van dichtbij recht op Igor Akinfeev.

CSKA kroop in die fase ook wat meer uit zijn schulp en dat leverde ook bijna een goal op. Marsman stompte een uithaal van Fjodor Chalov met wat moeite over de lat en Marcos Senesi, die tegen Fortuna Sittard nog op wonderbaarlijke wijze scoorde, tikte de bal op het beslissende moment weg voor de voeten van oud-sc Heerenveen-speler Chidera Ejuke.

Marcos Senesi verdedigt stijlvol uit. (Foto: ANP)

Enorme tegenvaller voor Feyenoord

Feyenoord hoopte in de tweede helft wel toe te slaan, maar kreeg al heel snel een enorme tegenvaller te verwerken. Jørgensen ontving van de Estse scheidsrechter Kristo Tohver in de 47e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood omdat hij net als in de 43e minuut met zijn elleboog ietwat ongelukkig het hoofd raakte van een tegenstander.

Vanaf dat moment stond Feyenoord voor een loodzware klus. CSKA nam logischerwijs het initiatief over en ging op jacht naar de 1-0. Invaller Ilya Shkurin, die pas enkele seconden binnen de lijnen stond, dacht die in de 65e minuut te maken, maar zijn doelpunt in de rebound werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Feyenoord kon er niet echt iets meer tegenover stellen, maar was allang blij dat het stand hield. De huidige nummer drie van de Eredivisie mag daardoor volop blijven hopen op een plek bij de eerste twee in de poule. Met een thuisduel met Dinamo Zagreb en een uitduel met Wolfsberger nog op het programma behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

