Arsenal heeft zich verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Europa League. De Londenaren wonnen donderdag in Noorwegen met 0-3 bij Molde FK. AC Milan verspeelde punten op bezoek bij Lille OSC: 1-1.

Arsenal speelde met een B-ploeg tegen Molde FK en kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong via een treffer van Nicolas Pépé. De Ivoriaan, die afgelopen zondag vanwege een kopstoot rood kreeg tegen Leeds United (0-0), schoot de bal van dichtbij hard in de linkerbovenhoek.

Vijf minuten later verdubbelde Reiss Nelson de marge op aangeven van Joe Willock. Invaller Folarin Balogun luisterde zijn debuut voor Arsenal in de slotfase op met een doelpunt. De negentienjarige aanvaller stond pas een minuut in het veld, toen hij uit de draai voor de 0-3 zorgde.

Dankzij de overwinning kan Arsenal in groep B niet meer achterhaald worden door nummer twee Molde FK. De Noren hebben zes punten minder, maar kunnen de 'Gunners' door een slechter onderling resultaat niet meer voorbij. Alleen nummer drie Rapid Wien, dat om 21.00 uur op bezoek gaat bij het Ierse Dundalk FC, kan in theorie nog naast Arsenal komen.

Jonathan Bamba tekende voor de gelijkmaker van Lille tegen AC Milan. (Foto: Pro Shots)

Milan verspeelt punten bij Lille

In groep H verspeelde AC Milan opnieuw punten tegen Lille. Samu Castillejo bracht de Italianen kort na rust op aangeven van Ante Rebic nog op voorsprong, maar Jonathan Bamba tekende halverwege de tweede helft met een laag schot in de rechterhoek voor de gelijkmaker.

Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij Lille, dat aan kop gaat in deze poule en één punt voorsprong heeft op nummer twee Milan. Zlatan Ibrahimovic ontbrak vanwege een hamstringblessure bij de 'Rossoneri'. Sparta Praag is met zes punten de nummer drie en hekkensluiter Celtic heeft slechts één punt.

Naast Arsenal plaatste 1899 Hoffenheim zich voor de volgende ronde. De Duitsers hadden in Tsjechië voldoende aan een 0-2-zege bij Slovan Liberec dankzij goals van Christoph Baumgartner en Andrej Kramaric (penalty). Melayro Bogarde maakte de negentig minuten vol bij Hoffenheim.

Leicester City redde op de valreep een punt in een spectaculair duel bij SC Braga: 3-3. Jamie Vardy zorgde in de vijfde minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker. Leicester blijft wel koploper in groep G en heeft drie punten meer dan Braga.

