De kist met daarin het lichaam van Diego Maradona is donderdag weggehaald uit het presidentieel paleis in Buenos Aires nadat er buiten rellen uitbraken. Het gezin is geëvacueerd en in veiligheid gebracht, zo melden verschillende Argentijnse media.

In het paleis konden Argentijnen een laatste eer bewijzen aan de voetballegende. Nadat de politie meldde dat de deuren van het Casa Rosada om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zouden sluiten, braken er op verschillende plekken in de Argentijnse hoofdstad rellen uit. Agenten werden bekogeld met stenen en moesten traangas en rubberen kogels inzetten om de orde rondom de plek waar Maradona opgebaard ligt te handhaven.

Vanwege de ongeregeldheden stemde de familie van Maradona in met het voorstel de wake met drie uur te verlengen, maar dat bracht de rust niet terug in Buenos Aires. Duizenden fans vreesden niet op tijd binnen te kunnen komen en probeerden via allerlei manieren het paleis te bereiken.

Vanaf 10.00 uur (Nederlandse tijd) konden Argentijnen een laatste eer bewijzen aan Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. In de eerste uren trokken tienduizenden mensen langs de kist van de Argentijnse voetballegende. Rond het middaguur stond er volgens de Argentijnse krant Diario Uno een rij van zo'n 3 kilometer.

Maradona zou later op de dag begraven worden

Maradona zou later op donderdag begraven worden op begraafplaats Jardín de Paz in een buitenwijk van Buenos Aires, waar zijn ouders ook liggen begraven, maar volgens Argentijnse media is de begrafenis met enkele uren uitgesteld.

Vanwege Maradona's dood heeft de Argentijnse regering woensdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maradona, die van 1976 tot 1997 als speler actief was, wordt door velen gezien als de beste voetballer aller tijden.

De Argentijnse oproerpolitie moest traangras inzetten om de orde te handhaven rond de plek waar het lichaam van Diego Maradona opgebaard ligt. (Foto: Pro Shots)