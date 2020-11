Na een rumoerige aanloop is de kist met daarin het lichaam van Diego Maradona donderdagavond (Nederlandse tijd) aangekomen bij de begraafplaats in een buitenwijk van Buenos Aires. De Argentijnse voetballegende, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed na een hartstilstand, wordt in de nacht van donderdag op vrijdag in besloten kring begraven.

Rond 21.45 uur (Nederlandse tijd) werd de kist met daarin het lichaam van Maradona van het presidentieel paleis naar de begraafplaats Bella Vista in een buitenwijk van Buenos Aires vervoerd. Daar liggen ook zijn ouders begraven.

Onderweg stonden duizenden mensen langs de kant om hun held een laatste eer te bewijzen. De rouwstoet werd begeleid door tientallen politiemotoren en beveiligers en verschillende wegen werden afgezet om Maradona zo snel mogelijk naar zijn laatste rustplaats te brengen.

De rit naar Jardín de Paz duurde ruim een uur en werd rechtstreeks uitgezonden op verschillende Argentijnse nieuwszenders. Direct bij aankomst werden de poorten van de begraafplaats gesloten en afgeschermd door tientallen agenten.

De rouwstoet kon op grote belangstelling rekenen van voorbijgangers en fans. (Foto: Pro Shots)

Rellen in sloturen wake, agenten gebruiken traangas

Eerder op de dag braken rellen uit rondom de wake in het presidentieel paleis in Buenos Aires, waar de voetballegende was opgebaard. De politie zette traangras en rubberen kogels in om de orde te handhaven. De familie van de overleden voetballer moest worden geëvacueerd.

In het paleis konden Argentijnen vanaf 10.00 uur (Nederlandse tijd) afscheid nemen van Maradona. Nadat de politie aankondigde dat de deuren van het Casa Rosada om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zouden sluiten, braken er op verschillende plekken in de Argentijnse hoofdstad ongeregeldheden uit en werden agenten bekogeld met stenen.

Vanwege de ongeregeldheden stemde de familie van Maradona in met het voorstel de wake met drie uur te verlengen, maar dat bracht de rust niet terug in Buenos Aires. Duizenden fans vreesden niet op tijd binnen te kunnen komen en probeerden via allerlei manieren het paleis te bereiken. De lokale autoriteiten beëindigden daarop de wake, die in de eerste uren tienduizenden mensen trok.

Vanwege Maradona's dood heeft de Argentijnse regering woensdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maradona, die van 1976 tot 1997 als speler actief was, wordt door velen gezien als de beste voetballer aller tijden.