Mohamed Ihattaren doet niet mee in de komende twee wedstrijden van PSV. De achttienjarige middenvelder is oververmoeid en wordt buiten de selectie gehouden voor de duels met PAOK en Sparta Rotterdam.

"Na afloop van de wedstrijd van zondag tegen FC Twente vertelde Ihattaren dat hij zich uitgeput voelde. Dat gevoel had hij maandag nog steeds", zei trainer Roger Schmidt donderdag voorafgaand aan het treffen in eigen huis met PAOK in de groepsfase van de Europa League.

"Daarom hebben we besloten hem vandaag en zondag buiten de selectie te houden. Met extra individuele trainingsarbeid naast de teamtraining willen we hem fitter krijgen. Hopelijk is hiervan volgende week al het resultaat te zien."

Ihattaren kwam tegen FC Twente alleen de laatste twintig minuten in actie. Hij moet sinds de komst van Schmidt afgelopen zomer vaak genoegen nemen met een rol als invaller. Hij speelde tot dusver tien officiële wedstrijden en was daarin niet goed voor een doelpunt of een assist.

De linkspoot beleefde vorig seizoen onder Schmidts voorganger Mark van Bommel zijn doorbraak in het betaald voetbal. Hij maakte toen in 34 wedstrijden negen doelpunten en leverde bovendien evenveel assists.

Ihattaren moest daardoor kiezen tussen een interlandcarrière bij het Nederlands elftal en het Marokkaans elftal. Na enige bedenktijd gaf hij de voorkeur aan Oranje, maar hij wacht ondanks dat hij al een paar keer tot de definitieve selectie behoorde nog op zijn debuut.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie