Noni Madueke staat donderdag ook in de basis van PSV in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK. Bij AZ begint Albert Gudmundsson in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad wederom in de spits.

Madueke vormt net als in de vorige wedstrijd van PSV tegen FC Twente (1-1) het middenveld met Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario.

Mohamed Ihattaren behoort niet tot de selectie. De achttienjarige middenvelder voelt zich volgens coach Roger Schmidt uitgeput en zal daarom extra individuele trainingen krijgen om fitter te worden. Ihattaren ontbreekt komend weekend ook in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

PSV moet het tegen PAOK ook zonder Mario Götze stellen. De Duitser kampt met een spierblessure. Schmidt voert in zijn opstelling tegen de Grieken geen wijzigingen door ten opzichte van het duel met FC Twente.

De wedstrijd tussen PSV en PAOK begint om 21.00 uur in Eindhoven en staat onder leiding van de Letse scheidsrechter Andris Treimanis.

Opstelling PAOK: Z. Zivkovic; Soares, Ingason, Varela, Crespo; Schwab, Tsiggaras, El Kaddouri; A. Zivkovic, Colak, Tzolis.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Madueke, Sangaré, Rosario, Gakpo; Zahavi, Malen.

Stand groep E Europa League: 1. Granada 3-7 (4-1)

2. PAOK 3-5 (5-2)

3. PSV 3-3 (4-7)

4. Omonia Nicosia 3-1 (2-5)

Gudmundsson krijgt voorkeur boven Boadu

Bij AZ krijgt Gudmundsson tegen Real Sociedad in de punt van de aanval opnieuw de voorkeur boven Myron Boadu, die net als afgelopen zondag tegen FC Emmen (1-0-zege) genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Trainer Arne Slot stelt dezelfde elf spelers op tegen Sociedad als in de wedstrijd tegen FC Emmen.

Bij Sociedad, de koploper in La Liga, ontbreekt David Silva door een spierblessure. Voormalig Willem II'er Alexander Isak is wel van de partij en staat in de aanval bij de Basken.

De wedstrijd tussen AZ en Real Sociedad gaat om 21.00 uur van start in Alkmaar en wordt gefloten door de Macedonische arbiter Aleksandar Stavrev.

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Monreal; Portu, Zubimendi, Merino, Januzaj; Isak, Oyarzabal.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson.

Stand groep F Europa League 1. Napoli 3-6 (3-2)

2. AZ 3-6 (5-2)

3. Real Sociedad 3-6 (2-1)

4. HNK Rijeka 3-0 (2-7)

Bekijk het programma en de standen in de Europa League