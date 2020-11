PSV-PAOK Saloniki ·

20' GOAL PSV! 1-2



Het zit ook bij de Grieken achterin bepaald niet waterdicht, en nu is er al helemaal geen sprake van buitenspel. Cody Gakpo wordt met een snelle combinatie vrij voor Zivko Zivkovic gezet en schiet de bal hard door de benen van de doelman door in het net. In de openingsfase in Eindhoven gebeurt ongeveer evenveel als in alle andere wedstrijden bij elkaar.