AZ-Real Sociedad ·

59' Lat AZ! Het is onvoorstelbaar dat AZ nog niet op voorsprong staat, met drie grote mogelijkheden in een minuut. Eerst kopt De Wit van dichtbij op de voeten van Remiro, even later raakt hij van wat verder weg met weer een kopbal de lat. Koopmeiners doet dat uit de rebound vanuit de tweede lijn nog eens dunnetjes over en schiet de lat bijkans in tweeën.