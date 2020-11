CSKA Moskou-Feyenoord ·

24' Wellicht komt het door de kou in Moskou, maar de wedstrijd is nog bepaald niet tot ontbranding gekomen in het eerste kwart. CSKA is de bovenliggende partij, maar durft nog niet volle bak aan te vallen. Feyenoord vindt het best om achterover te leunen en te loeren op uitbraken.