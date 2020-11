Feyenoord begint donderdag met Uros Spajic en Jens Toornstra aan de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou in de groepsfase van de Europa League. Eric Botteghin moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Spajic ontbrak afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3-verlies). De verdediger was uit voorzorg in quarantaine gegaan vanwege een coronabesmetting bij de Servische nationale ploeg, waarvan hij vorige week deel uitmaakte.

Tegen CSKA neemt Spajic in het hart van de defensie de plek in van Botteghin. Ten opzichte van het duel met Fortuna voert coach Dick Advocaat verder geen wijzigingen door in zijn opstelling.

Over de inzetbaarheid van Toornstra tegen CSKA bestonden twijfels, omdat hij lichte klachten overhield aan de wedstrijd tegen Fortuna. De middenvelder kan dus gewoon spelen.

Feyenoord heeft nog wel een lange lijst met blessures. Zo zijn Justin Bijlow, Sven van Beek, Ridgeciano Haps, Tyrell Malacia, Leroy Fer, Christian Conteh, Luis Sinisterra en Robert Bozeník niet inzetbaar tegen CSKA.

Stand Groep K Europa League 1. Dinamo Zagreb 3-5 (+1)

2. Wolfsberger AC 3-4 (+1)

3. Feyenoord 3-4 (-1)

4. CSKA Moskou 3-2 (-2)

Feyenoord speelt in de sneeuw

Bij CSKA Moskou verschijnt Chidera Ejuke aan de aftrap. De Nigeriaanse aanvaller kwam afgelopen seizoen uit voor sc Heerenveen.

De weersomstandigheden zullen ook een rol gaan spelen in Moskou. Met temperaturen rond het vriespunt is het behoorlijk koud in de Russische hoofdstad, waar het momenteel ook sneeuwt.

Feyenoord en CSKA Moskou stonden begin november ook al tegenover elkaar in de Europa League. Toen boekten de Rotterdammers een knappe 3-1-zege in De Kuip.

De wedstrijd tussen CSKA Moskou en Feyenoord begint om 18.55 uur in de VEB Arena en staat onder leiding van de Estse scheidsrechter Kristo Tohver.

Opstelling CSKA Moskou: Akinfeev; Zaynutdinov, Diveyev, Magnússon, Schennikov; Maradishvili, Vlasic, Oblyakov; Sigurdsson, Chalov, Ejuke.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Geertruida; Toornstra, Diemers, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Linssen.

