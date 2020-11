Het duel tussen FC Midtjylland en Liverpool in de groepsfase van de Champions League wordt op 9 december vanwege de quarantaineregels gespeeld in Dortmund, zo bevestigt een woordvoerder van die stad donderdag aan het Duitse persbureau DPA.

De spelers van Liverpool zouden vanwege de geldende restricties bij reizen tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bij terugkeer tien dagen in quarantaine moeten. Dat is geen optie voor de regerend landskampioen in Engeland.

De wedstrijd in Signal Iduna Park, het onderkomen van Bundesliga-club Borussia Dortmund, moet van de lokale autoriteiten zonder publiek worden afgewerkt, zoals het geval is bij alle duels in de Duitse competitie.

Volgens de Duitse omroep WDR kwam het idee om Midtjylland-Liverpool in Dortmund te spelen van Liverpool-manager Jürgen Klopp. De Duitser werkte van 2008 tot 2015 bij Dortmund en kende veel successen met 'Die Borussen', waaronder twee landstitels.

Het laatste groepsduel met FC Midtjylland is voor Liverpool mogelijk van cruciaal belang voor een plek in de achtste finales van de Champions League. De ploeg staat ondanks de nederlaag van woensdag tegen Atalanta (0-2) eerste in groep D, maar concurrenten Ajax en Atalanta volgen op twee punten.

Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de groepsfase. Liverpool ontvangt komende dinsdag eerst Ajax op Anfield en Atalanta neemt het in Bergamo op tegen Midtjylland. Liverpool is bij een zege op Ajax geplaatst voor de knock-outfase.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League