Sarina Wiegman is blij dat de Oranjevrouwen na de extreem eenvoudige EK-kwalificatiereeks vrijdag eindelijk weer tegen een topland spelen. Nederland treft in het Rat Verlegh Stadion in Breda wereldkampioen Verenigde Staten, die verbeterpunten kan blootleggen richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

"Het is een prachtig affiche, maar vooral een mooie uitdaging", aldus Wiegman donderdag bij een persmoment van de Oranjevrouwen in Zeist. "Na deze wedstrijd weten we meteen waar we staan en wat nodig is om op de Spelen top te zijn."

Het contrast met de EK-kwalificatie, die Oranje dinsdag afsluit met een thuisduel met Kosovo, is enorm. Tegen landen als Slovenië, Turkije en Estland werd de ploeg van Wiegman nooit echt uitgedaagd met louter zeges en een doelsaldo van 42 voor en 3 tegen als gevolg.

"In de EK-kwalificatie ging het voor elk duel bijna alleen maar over aanvallen", vertelt Wiegman. "Nu zullen we verdedigend ook vol aan de bak moeten. De VS heeft de beste ploeg ter wereld en wij beginnen morgen ook met de sterkst mogelijke opstelling."

Sarina Wiegman na de verloren WK-finale tegen de VS. (Foto: Pro Shots)

Geen revanchegevoelens bij Wiegman

Het oefenduel met de VS is een herhaling van de WK-finale in juli 2019 in Lyon. Voor het oog van 58.000 toeschouwers kon Oranje bijna anderhalf jaar geleden geen vuist maken tegen de Amerikaanse sterrenploeg die met 2-0 won en zo de tweede wereldtitel op rij pakte.

Revanchegevoelens zegt Wiegman nu niet te hebben. "Maar we willen het wel veel beter doen dan in de finale. We moeten meer initiatief tonen aan de bal en langer aan de bal blijven. Het positiespel moet van een hoger niveau zijn, daar word je ook toe gedwongen door de VS. En dan kun je een resultaat halen, al is vooraf moeilijk te zeggen wat een goed resultaat is tegen zo'n sterk land."

Wiegman, die de geblesseerde Vivianne Miedema mist, vindt het ook lastig om in te schatten hoe sterk de VS nu is in vergelijking met de WK-finale. Door de coronacrisis speelde de Amerikaanse ploeg sinds half maart geen interlands meer.

"Een aantal speelsters is op clubniveau actief in Engeland en speelt daar wel volle bak competitie, maar we hebben niet echt zicht op wat de speelsters in de VS precies hebben gedaan. Maar goed, we komen er vrijdag snel genoeg achter hoe goed dit team is. Het wordt een mooie test."

Nederland tegen de VS begint vrijdagavond om 18.45 uur in het Rat Verlegh Stadion. Het duel is op NU.nl te volgen via een livestream en een liveblog.