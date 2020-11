Voorzitter Aurelio de Laurentiis van Napoli heeft donderdag beloofd dat het stadion van de Italiaanse club vernoemd zal worden naar Diego Maradona. De Argentijn, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed, is de grootste speler ooit van Napoli.

"Ik geloof dat het de juiste beslissing is om San Paolo naar jou te vernoemen, zodat jij voor altijd bij ons kan blijven", schrijft De Laurentiis in een open brief aan Maradona op de site van Napoli.

Maradona speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli. Hij leidde 'I Partenopei' in 1987 en 1990 naar de enige twee titels uit de clubhistorie en maakte zich daarmee onsterfelijk in Napels. Ook won hij met de Zuid-Italianen in 1989 de UEFA Cup.

"Jouw jaren hier zijn onuitwisbare herinneringen voor de mensen uit Napels", zegt De Laurentiis. "Ze staan symbool voor een herrijzenis waar we zo naar snakten. Je verlaat ons als een unieke, onnavolgbare kampioen.

"Jouw zwaktes, jouw onvolmaaktheden, jouw fouten staan op dezelfde hoogte als jouw immense grootsheid. Onbeheersbaar en wild, maar tegelijk groots."

De naamswijziging van het stadion, dat op dit moment nog Stadio San Paolo heet, werd woensdag al geopperd door Luigi de Magistris, de burgemeester van Napels.