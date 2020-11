Willem II en trainer Adrie Koster hebben de intentie om ook na dit seizoen met elkaar door te gaan. Het aflopende contract van de 66-jarige Zeeuw is donderdag met een jaar verlengd tot de zomer van 2022.

Koster vervolgde zijn lange loopbaan - hij was bij een flink aantal Nederlandse clubs trainer en werkte ook in België, Tunesië, Duitsland en Saoedi-Arabië - in 2018 bij Willem II, de club die hij begin jaren negentig ook al kort onder zijn hoede had.

Hij leidde de Tilburgers met aanvallend voetbal naar achtereenvolgens de tiende en vijfde plaats, al werd het vorige seizoen afgebroken vanwege de coronacrisis. Daarnaast was Willem II in het debuutseizoen van Koster bekerfinalist.

"Met Adrie zijn we in 2018 een weg ingeslagen die ons herkenbaar aanvallend voetbal en succes heeft opgeleverd", aldus technisch directeur Joris Mathijsen. "Met het verlengen van zijn contract kiezen we voor continuïteit van de gevoerde werkwijze."

De ervaren Koster ziet veel perspectief bij Willem II. "De club spreekt uit zich continu op allerlei gebieden te willen verbeteren en voegt de daad bij het woord. Zo hebben de faciliteiten de laatste jaren een flinke upgrade gehad die noodzakelijk was om een topsportklimaat neer te zetten."

Na twee goede seizoenen vallen de prestaties van Willem II dit seizoen nog wat tegen. De drievoudig landskampioen won slechts twee van de eerste negen wedstrijden en staat twaalfde in de Eredivisie.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie