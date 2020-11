Het Nederlands elftal is donderdag een plaats gestegen op de FIFA-ranking. Oranje heeft de vijftiende voor de veertiende plek verruild en sluit 2020 op die plek af.

Een maand geleden zakte Nederland nog twee plekken. In de afgelopen weken werd in een oefenduel met 1-1 gelijkgespeeld tegen Spanje en werd er in de Nations League gewonnen van Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2).

Na de overwinning op Bosnië was al duidelijk dat Nederland tot de beste tien Europese landen op de FIFA-ranking zou horen, wat van belang is voor de WK-kwalificatiereeks. Oranje zit nu namelijk in pot 1 bij de loting, die op 7 december wordt verricht.

De plek in die pot betekent dat Oranje de andere negen Europese toplanden (België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland) ontloopt. Alleen de nummers één van de kwalificatiereeks gaan rechtstreeks naar het WK.

De top zes van de FIFA-ranglijst is met België, Frankrijk, Brazilië, Engeland, Portugal en Spanje ongewijzigd. Nederland moet verder ook onder meer Argentinië, Uruguay en Mexico voor zich dulden.

Er worden in de rest van 2020 geen interlands meer gespeeld. De eerstvolgende interlandperiode is eind maart, wanneer Oranje zal beginnen aan de kwalificatie voor het WK van 2022.