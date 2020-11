Oud-doelman Peter Shilton bewaart als hoofdrolspeler in een van de hoogtepunten uit de carrière van Diego Maradona minder prettige herinneringen aan de Argentijn. De Engelsman noemt Maradona een grootheid, maar vindt het jammer dat hij nooit zijn excuses heeft aangeboden voor het 'hand van God'-doelpunt.

In de kwartfinales van het WK van 1986 in Mexico wordt Shilton, op dat moment de keeper van het Engelse elftal, gefopt door Maradona. De kleine Argentijn gaat een luchtduel met de doelman aan en slaat de bal uiteindelijk met zijn hand in het doel. Mede door dat doelpunt, dat bekendstaat als de 'hand van God', wint Argentinië met 2-1 van Engeland.

"Ik word mijn hele leven gelinkt aan dat moment van Maradona en niet op de manier zoals ik het graag had gewild", schrijft de inmiddels 71-jarige Shilton donderdag in zijn column in de Daily Mail.

"Maar ik werd verdrietig toen ik hoorde dat hij zo jong is overleden. Hij is zonder twijfel een van de grootste spelers tegen wie ik ooit heb gespeeld en behoort met Pelé tot de absolute geweldenaren."

Diego Maradona en Peter Shilton waren allebei aanvoerder tijdens de wereldberoemde kwartfinale van het WK 1986. (Foto: ANP)

'Ik ga niet liegen: het zit me nog steeds dwars'

Het legendarische doelpunt van Maradona zit Shilton nog altijd dwars. "Hij daagde mij uit in de lucht. Hij wist dat koppen niet zou lukken, dus sloeg hij de bal met zijn hand. Gewoon valsspelen. Maradona keek twee keer om en wachtte totdat zijn goal afgekeurd zou worden. Hij wist wat hij gedaan had. Daardoor won Argentinië de wedstrijd."

"Ik ga niet liegen: het zit me nog steeds dwars", vervolgt Shilton. "Wat ik teleurstellend vind, is dat hij nooit echt zijn excuses heeft aangeboden. Nooit heeft hij gezegd dat hij heeft valsgespeeld. De term 'hand van God' heeft hij in zijn voordeel gebruikt, dat is niet juist."

Shilton kan dan ook niet anders dan Maradona - ondanks zijn status - als onsportief betitelen. "Woensdag wilde ik het vijftigjarig jubileum van mijn debuutwedstrijd voor Engeland vieren, maar het werd een andere wedstrijd waar ik aan herinnerd werd. Ik zal dat duel nooit vergeten. Maradona was groots, maar hij was niet sportief."