Olympique Marseille-coach André Villas-Boas heeft het idee opgeworpen om rugnummer 10 wereldwijd te bevriezen als eerbetoon aan Diego Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed.

"Ik zou willen dat de FIFA nummer 10 niet meer vergeeft, in geen enkel land en in geen enkel team", zei Villas-Boas na het 2-0-verlies in de Champions League tegen FC Porto. "Dat zou het beste eerbetoon zijn. Maradona's overlijden is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld."

Napoli, waar Maradona van 1984 tot 1991 speelde, heeft rugnummer 10 sinds 2000 niet meer in gebruik uit respect voor de legende, die dat nummer altijd droeg.

Het is niet bekend hoe de FIFA tegenover het idee van Villas-Boas staat. De wereldvoetbalbond heeft wel al eens aangegeven dat het Argentijnse elftal geen toestemming krijgt om het rugnummer van Maradona aan geen enkele speler toe te kennen.

Woensdagavond liet de burgemeester van Napels, Luigi de Magistris, al weten dat hij graag het stadion van Napoli naar Maradona wil vernoemen. Hij verleende de Zuid-Amerikaan in 2017 het ereburgerschap van zijn stad. "Laten we nu het Stadio San Paolo opdragen aan Diego Armando Maradona. Hij is de grootste voetballer aller tijden."

Het lichaam van Maradona is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) overgebracht naar het presidentieel paleis in Buenos Aires, waar veel fans zich al verzameld hebben om 'Pluisje' de laatste eer te bewijzen.