Ajax-spelers Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez hebben woensdag gevraagd om het lied Live is life te draaien in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. De Argentijnen eerden zo hun landgenoot Diego Maradona, die eerder op de dag op zestigjarige leeftijd overleed.

"Het nieuws van het overlijden van Maradona kwam een paar uur voor de wedstrijd bij iedereen binnen en zeker bij onze Argentijnen", vertelde trainer Erik ten Hag na de 3-1-zege op de Deense kampioen.

"Nicolás en Lisandro waren er erg emotioneel onder. En op aanvraag van hen werd tijdens de warming-up Live is life gedraaid."

Live is life is verbonden aan Maradona sinds hij in dienst van Napoli in 1989 voorafgaand aan de halve finale van de UEFA Cup tegen Bayern München de trukendoos opengooide terwijl het nummer van Opus in het stadion klonk. Dansend op de muziek deed de legendarische voetballer zijn warming-up en hield hij ondertussen een bal hoog.

31 jaar later maakte Tagliafico even dezelfde bewegingen als Maradona toen Live is life in de ArenA werd gedraaid. "Het was een eerbetoon aan Maradona en de vreugde die hij altijd meenam het veld op", vertelde de 28-jarige linksback na de wedstrijd. "Zijn dood is een groot verlies voor de voetbalwereld en zeker voor ons Argentijnen. We zullen hem blijven herinneren."

'Van Maradona was er maar één in de wereld'

Tagliafico trainde ooit als jeugdinternational onder Maradona, die van 2008 tot 2010 bondscoach was van Argentinië. "Hij riep toen naar me dat ik goed bezig was", vertelde hij eerder deze maand. "Dat was fantastisch."

Ten Hag werd op de persconferentie ook gevraagd naar Maradona. "Van Maradona was er maar één in de wereld", zei hij. "Of hij de beste voetballer ooit is? Die vraag kun je niet beantwoorden, omdat je dan verschillende generaties moet vergelijken. Spelers als Cruijff en Beckenbauer konden een team dirigeren. Maradona was meer een individualist, maar zo haalde hij wel een ongeëvenaard niveau. In 1986 maakte hij Argentinië bijna in zijn eentje wereldkampioen."