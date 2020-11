Erik ten Hag is te spreken over de manier waarop Ajax woensdag met 3-1 wist te winnen van FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League. De trainer ziet dat zijn ploeg met de week beter wordt.

"Onze vorm is stijgende. De tegengoal is een smetje, dat was niet nodig. Maar dit was het Ajax zoals ik het graag zie en dit was een uitstekende overwinning", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Ziggo Sport.

"We zetten goed druk en dwongen ze tot de lange bal. Zij kregen het niet voor elkaar om ons onder druk te zetten", vervolgde Ten Hag, die wel vond dat Ajax eerder had moeten scoren. "We moesten de trekker overhalen, maar in de rust zeiden we dat het vanzelf zou komen. We moesten rustig blijven."

Ajax heeft nu zeven punten na vier wedstrijden en is in ieder geval zeker van Europese overwintering. De Amsterdammers zijn met Liverpool (negen punten) en Atalanta (ook zeven punten) nog vol in de race voor de volgende ronde van de Champions League. Atalanta won woensdag met 0-2 bij Liverpool.

"Uiteindelijk maakt dat niet veel uit. We moeten van Atalanta winnen om door te gaan", aldus Ten Hag over het resultaat op Anfield. "Groepswinnaar worden? Daar kijken we niet naar. We gaan voor een resultaat tegen Liverpool. Het belangrijkste is dat we een stap hebben gezet. Dat we overwinteren is goed, want dat was natuurlijk een doel." Ten Hag liet ook nog weten dat Daley Blind puur uit voorzorg werd gewisseld.

Gravenberch: 'Eerste goal direct belangrijk'

Ryan Gravenberch kon zijn geluk niet op. De middenvelder schoot vlak na rust zeer fraai de openingstreffer binnen. "Het is mijn eerste Champions League-goal van het seizoen, en meteen een mooie en belangrijke. Ik zag hem via de onderkant van de lat binnenslaan", zei een zichtbaar trotse Gravenberch tegen Ziggo Sport.

Na de 1-0 van Gravenberch kwam Ajax ook snel op 2-0 via Noussair Mazraoui, maar de Amsterdammers hadden in de eerste helft het vizier niet op scherp staan. "We misten veel kansen, maar toen we deze eenmaal gemaakt hadden, ging het makkelijker. Ik denk dat we goed gespeeld hebben, op de kansen na."

"Ik hoor dat Atalanta heeft gewonnen. Dat is jammer, maar het maakt niet uit. Dan moeten wij maar laten zien dat ook wij uit van Liverpool kunnen winnen", besloot Gravenberch.

