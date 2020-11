Diego Armando Maradona was zeer kleurrijk op en naast het veld. Een selectie van de bekendste een opmerkelijkste uitspraken van de woensdag overleden voetballegende.

Over opgroeien in armoede: "Armoede is slecht en moeilijk. Je wilt van alles, maar je kunt er alleen van dromen. Het zou mooi zijn als er meer eerlijkheid was. Als zij die heel veel hebben een klein beetje minder hadden en zij die weinig hebben een klein beetje meer kregen."

Over het rugnummer 10: "Het maakt niet uit wie het nog meer draagt, 10 is eeuwig van mij."

Over een week op de intensive care in 2004: "Ik hing aan een zijden draadje. Ik ging de tunnel in, maar de fans van Boca Juniors trokken me eruit. En daarna kwamen de fans van de andere Argentijnse club om me te helpen."

Over zijn goal met de hand op het WK 1986 tegen Engeland: "Ik scoorde een beetje met het hoofd van Diego en een beetje met de hand van God."

Maradona scoort "een beetje met het hoofd van Diego en een beetje met de hand van God". (Foto: Pro Shots)

Over Cristiano Ronaldo: "Heb je gezien hoe hij eruitziet? Als hij een doelpunt maakt, dan verkoopt hij tegelijkertijd een shampoo."

Over zijn fouten in het leven: "Voetbal is de mooiste en gezondste sport ter wereld. Voetbal zou niet mogen boeten voor mijn fouten. Het is niet de schuld van de bal."

Over zijn geloof: "Ik heb het privilege dat God mij dit talent heeft gegeven. Hij gaf me mijn kwaliteiten bij mijn geboorte. Daarom sla ik altijd een kruisje als ik het veld op kom. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik God bedriegen."

Maradona in 2014 met paus Franciscus. (Foto: Pro Shots)

Over de psychiatrische kliniek waarin hij werd opgenomen: "Gek worden is beangstigend. In de kliniek voelde ik me als Jack Nicholson in One Flew over the Cuckoo's Nest. Er was een man in de kliniek die dacht dat hij Robinson Crusoe was en niemand geloofde dat ik echt Diego Maradona was."

Over scoren: "Als je het strafschopgebied bereikt en je kunt niet op doel schieten, dan voelt dat als dansen met je zus."

Over drugs: "In het begin word je euforisch. Het voelt alsof je kampioen bent geworden. Je denkt: wat kan morgen me schelen, want ik ben kampioen!"

Over Pelé: "Als Pelé de Beethoven van het voetbal is, dan ben ik Ron Wood, Keith Richards en Bono. Want ik was het gepassioneerde deel van het voetbal."

Maradona samen met Pelé. (Foto: Pro Shots)