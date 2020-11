Het nieuws van het overlijden van Diego Maradona (60) woensdag kwam ook binnen bij Ruud Gullit en Willem van Hanegem. Beide oud-voetballers bewaren mooie herinneringen aan de Argentijnse legende en beschouwen hem als de allerbeste speler ooit.

"Ik moest even slikken. Het voelt alsof er ook een stukje van mij is weggenomen. Ik was met stomheid geslagen. Je wist wel dat hij niet heel oud ging worden, maar je wil hem toch zo lang mogelijk om je heen zien", zei Gullit woensdag in gesprek met Ziggo Sport.

De 58-jarige Gullit kwam Maradona als voetballer tussen 1987 en 1990 tegen in de Serie A. De Nederlander was actief bij AC Milan, terwijl de Argentijn onder contract stond bij Napoli. "Ik heb de allerbeste voetballer ooit kunnen zien, met hem kunnen voetballen en tegen hem kunnen voetballen. Dat zijn speciale mensen."

"Ik heb hem voor het laatst gesproken bij een wedstrijd van PSV (PSV-AZ op 12 augustus 2017, red.), toen was Maradona daar met zijn ploeg op trainingskamp. Het is altijd een heel gedoe met hem, want er hangt een hele entourage omheen", aldus Gullit.

"De pijn in hem kon je dan ook wel voelen. Hij had geen leven, hij zat altijd thuis en kon nooit weg. Hij werd altijd achtervolgd en dat was aandoenlijk om te horen. Aan de ene kant vond hij dat ook prachtig, maar soms werd dat te veel. Maar als voetballer was het allemaal puur talent."

Van Hanegem: 'Maradona was zo ontzettend slim'

Ook voor Van Hanegem was Maradona de beste voetballer ooit. "Zonder twijfel. Ik heb zelf jarenlang met Johan Cruijff gespeeld en dat was echt een fantastische speler, maar Maradona was echt de allerbeste. Ik heb enorm van hem genoten", schrijft de 76-jarige Van Hanegem in zijn column in het AD.

"Maradona was zo ontzettend slim op zijn manier, zoals de beste spelers op aarde vaak op school erg weinig voorstelden. Maar noem mij nog een speler die zo geniaal zijn hand gebruikte als in 1986: Maradona tegen Engeland. Wat waren die Engelsen boos, maar ik genoot van die actie. Hij zette de hele wereld op het verkeerde been", aldus Van Hanegem.

De voormalig Oranje-international is dan ook blij dat hij Maradona heeft zien spelen. "Hij heeft de mensen zo veel plezier gegeven met zijn linkervoet. Ik denk dat er nooit meer iemand komt, die zo ontzettend goed is. De voetbalwereld verliest zijn grote aanvoerder. Laten we blij zijn dat we deze nummer 10 hebben zien spelen."