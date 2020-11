Manchester City heeft woensdag de achtste finales van de Champions League bereikt. De Engelse club was in groep C met 0-1 te sterk voor Olympiacos en verzekerde zich daarmee van een plaats bij de laatste zestien van het miljoenenbal.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Griekenland kwam op naam van Phil Foden. De Engels international rondde een fraai hakje van Raheem Sterling af en liet Olympiacos-doelman José Sá kansloos.

Manchester City verzuimde daarna de score uit te breiden in Piraeus. De ploeg van manager Josep Guardiola, die in de Premier League op een teleurstellende dertiende plaats staat, ondernam liefst 21 doelpogingen, maar Sá hoefde slechts één keer te vissen.

Na Chelsea, Sevilla, FC Barcelona en Juventus is Manchester City de vijfde club die een ticket voor de knock-outronde van de Champions League heeft veroverd. 'The Citizens' wonnen de eerste vier groepswedstrijden en zijn niet meer bij te halen door de nummer drie van de poule. Ook Bayern München, FC Porto (groep C) en Liverpool (groep D) kunnen zich later op de dag plaatsen voor de laatste zestien.

In groep B zette Borussia Mönchengladbach een belangrijke stap naar overwintering in de Champions League. De nummer zeven van de Bundesliga was in eigen huis met 4-0 te sterk voor Shakhtar Donetsk en neemt met acht punten uit vier duels de koppositie over in de poule, waarin Internazionale en Real Madrid elkaar vanaf 21.00 uur treffen.

Voorafgaand aan de wedstrijden in de Champions League wordt er één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Diego Maradona. De Argentijnse legende overleed woensdag op zestigjarige leeftijd na een hartstilstand.

