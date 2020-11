Op 30 oktober vierde Diego Maradona zijn zestigste verjaardag. De maand november die volgde werd gekenmerkt door medische problemen, met uiteindelijk zijn overlijden op woensdag tot gevolg. Zo verliep de laatste maand van een van de beste voetballers aller tijden.

France Football publiceerde op zijn zestigste verjaardag het laatste interview dat Maradona gaf. Op de vraag wat hij wenste voor zijn verjaardag, antwoordde 'Pluisje' gevat en ondeugend als altijd: "Nog een goal tegen Engeland, maar nu met mijn rechterhand."

De vrolijkheid die Maradona in dat interview uitstraalde, was drie dagen later ver te zoeken. Hij werd overgebracht naar een kliniek in het Argentijnse La Plata.

Zijn privéarts Leopoldo Luque bagatelliseerde het in eerste instantie als "een probleem met zijn eetlust", maar een dag later werd Maradona met een ambulance naar een grotere kliniek gebracht, waar 's avonds een ingreep werd uitgevoerd wegens een bloedprop in zijn hoofd.

Na acht dagen in het ziekenhuis werd Maradona op 11 november ontslagen. Hij ging naar zijn huis in Buenos Aires om verder te herstellen. Tot aan zijn dood twee weken later kwamen er geen officiële berichten meer naar buiten over de gezondheid van de trainer van de Argentijnse club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona staat de media te woord. (Foto: Pro Shots)

'Maradona gebruikt laatste maand geen alcohol'

De Argentijnse krant Clarín schrijft dat Maradona na zijn vertrek uit het ziekenhuis 24 uur per dag een verpleegkundige tot zijn beschikking had. Een kinesioloog hielp hem dagelijks om weer beter te bewegen. Zijn dochters Gianinna en Jana bezochten de voetballegende regelmatig.

In zijn laatste maand zou Maradona erin geslaagd zijn om geen alcohol te gebruiken, zo schrijft de Argentijnse krant. Volgens de artsen cruciaal om een terugslag te voorkomen. ]

Maradona was al lange tijd verslaafd aan drank, zoals hij in verschillende periodes in zijn leven ook langdurig drugs gebruikte.

Argentijnse media wachten op nieuws bij de kliniek waar Maradona aan een bloedprop in zijn hersenen wordt geopereerd. (Foto: Pro Shots)

'Maradona sprak over terugkeer als trainer'

Maradona zou met zijn medische team hebben gesproken over een geleidelijke terugkeer als trainer. Het idee was om eens per week een training of wedstrijd van Gimnasia te gaan bezoeken.

Maar de laatste dagen verslechterde zijn conditie. Er werd nagedacht over een tijdelijk verblijf op Cuba, waar hij begin deze eeuw al eens in een kliniek afkickte van een cocaïneverslaving.

Zo ver kwam het niet. Woensdag rond 12.00 uur lokale tijd werd Maradona getroffen door een hartstilstand. Negen ambulances begaven zich in allerijl naar zijn huis, maar de eerste hulp mocht niet meer baten.

Agenten houden nieuwsgierigen op afstand bij het huis van Maradona. (Foto: Pro Shots)