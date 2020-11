Ajax-FC Midtjylland ·

49' GOAL Ajax! 2-0



De donderpreek van Erik ten Hag in de rust heeft gewerkt, want Ajax is in de tweede helft opeens messcherp in het benutten van de kansen. Dusan Tadic kan opstomen en zoeken naar afspeelmogelijkheden. De aanvoerder vindt de diepgaande Noussair Mazraoui met een slim passje en ziet de rechtsback hard en droog raak schieten in de korte hoek.