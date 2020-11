Zeljko Petrovic kreeg na de training van Feyenoord van speler Marcos Senesi te horen dat Diego Maradona was overleden. De assistent van de Rotterdamse club speelde begin jaren negentig bij Sevilla een paar maanden samen met de Argentijnse voetballegende, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed na een hartstilstand.

"'God is dood', zei Marcos. Meer woorden héb je ook niet nodig", zegt Petrovic tegen Voetbal International. Petrovic en Senesi bereiden zich met Feyenoord in Moskou voor op de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen CSKA Moskou.

Petrovic speelde in het seizoen 1991/1992 enkele maanden met Maradona, die na een schorsing van vijftien maanden voor cocaïnegebruik bij Sevilla tekende. "Ik stond mooi elke dag met hem op het trainingsveld. Dat alleen al was om nooit te vergeten", aldus Petrovic.

"Toen hij kwam, veranderde alles. Voorheen reed ik in tien minuten naar de training, daarna deed ik er drie kwartier over en dat kwam doordat iedereen naar de training wilde komen kijken. Want Diego was er. Toen heb ik pas kunnen zien wat die man losmaakt bij mensen."

'In Argentinië kijken ze er anders naar'

Petrovic erkent dat Maradona ook buiten de lijnen onnavolgbaar was. "Ik snap dat mensen zeggen: hij vertoonde niet het gedrag dat hoort bij een trainer. Klopt. Maar hij bleef zoals hij is, want hij kon niet anders. Dat was vooral in de wereld een probleem."

"In Argentinië kijken ze er anders naar. Ik ben er geweest. Er bestaan daar kerken met de afbeelding van Diego. Je gaat straks beelden zien van de begrafenis die je niet kunt geloven.

"Ik geloof dat het land in nationale rouw zal gaan. Als ik Marcos Senesi zag… God is dood. Zo voelt dat daar."