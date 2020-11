Met Diego Armando Maradona overleed woensdag vermoedelijk de meest geliefde voetballer aller tijden. De Argentijn geldt in eigen land als een god, ondanks (of misschien wel mede dankzij) talrijke incidenten buiten het veld.

Hij wordt liefkozend 'Pluisje' genoemd, of 'Pelusa' in het Spaans. Die bijnaam is een verwijzing naar zijn weelderige haardos en de manier waarop hij over het veld lijkt te zweven.

De 1,65 meter kleine spelmaker is een klassieke nummer 10. Als aanvallende middenvelder bepaalt hij het spel van de ploegen waarin hij speelt. Met zijn weergaloze techniek dribbelt hij achteloos langs tegenstanders en maakt hij de mooiste treffers.

Zijn meest beroemde goal maakt Maradona op het WK 1986 in de kwartfinale tegen Engeland (2-1). In het Azteca-stadion in Mexico-Stad ontvangt hij de bal nog op eigen helft, omspeelt vijf tegenstanders en schuift de bal in het net. De treffer wordt vrijwel direct omgedoopt tot Doelpunt van de Eeuw.

In hetzelfde duel ziet de wereld ook de andere, geniepige, kant van Maradona. Hij slaat de bal met de hand in het doel, een slimmigheidje dat hij zelf naderhand "de hand van God" noemt. Een uitspraak die de hele wereld zal onthouden.

Het WK van 1986 is het absolute hoogtepunt in zijn carrière. Argentinië, dat over een middelmatig team beschikt, wordt eigenlijk alleen dankzij Maradona wereldkampioen.

De tien geboden van de Iglesia Maradoniana 1. De bal is nooit bevlekt.

2. Houd van voetbal boven alles.

3. Houd onvoorwaardelijk van Diego en de schoonheid van het voetbal.

4. Verdedig het Argentijnse shirt.

5. Verspreid de mirakels van Diego door het universum.

6. Eer de stadions waar hij heeft gespeeld en de shirts die hij heeft gedragen.

7. Zie Diego niet alleen als een speler van een bepaald team.

8. Bid en verspreid de principes van de Iglesia Maradoniana.

9. Maak van Diego je tweede naam en noem je oudste zoon Diego.

10. Leef niet verwijderd van de realiteit.

Enige voetballer met een eigen religie

Maradona groeit op in Villa Fiorito, een sloppenwijk van Buenos Aires, waar hij al jong de wetten van de straat leert kennen. Zijn doodgewone afkomst verklaart zijn populariteit onder de Argentijnse bevolking.

Want bij hen is Maradona vele malen geliefder dan Lionel Messi, die andere absolute wereldster uit het voetbalverslaafde Zuid-Amerikaanse land. Hij is zelfs de enige voetballer met een eigen religie, de Iglesia Maradoniana. Zijn naar schatting 500.000 volgelingen hanteren een jaartelling vanaf zijn geboorte en leven nu in het jaar zestig na Diego.

Dat Maradona (die tatoeages van guerrilastrijder Che Guevara en de omstreden Cubaanse president Fidel Castro heeft) bijna 25 jaar na zijn laatste wedstrijd nog altijd razend populair is, blijkt de laatste weken opnieuw als hij een hersenoperatie moet ondergaan. Tientallen fans waken bij het ziekenhuis in La Plata en vieren uitbundig feest wanneer hun held weer naar huis mag.

'Pluisje' heeft niet alleen in eigen land een heldenstatus, ook in de Italiaanse stad Napels wordt hij verafgood. Hij leidt Napoli naar de enige twee landstitels (1987 en 1990) in de clubgeschiedenis. Daarmee doorbreekt de ploeg uit de arme Zuid-Italiaanse stad de decennialange hegemonie van clubs uit het rijke noorden en uit de hoofdstad Rome.

De bekendste beelden van Maradona in zijn Napoli-tijd zijn zonder twijfel niet tijdens een wedstrijd gemaakt, maar bij een warming-up. Voorafgaand aan de halve finale van de UEFA Cup tegen Bayern München houdt de Argentijn met losse veters op de muziek van Live is Life minutenlang een bal hoog. Zijn liefde voor de bal spat er vanaf.

Maradona jarenlang verslaafd aan cocaïne

Maradona wint dat jaar de UEFA Cup met Napoli. Maar naast zijn sportieve succes komt hij ook regelmatig met escapades buiten het veld in het nieuws. Al aan het begin van zijn carrière raakt hij verslaafd aan cocaïne.

Op het WK van 1994 in de Verenigde Staten test de dan 33-jarige Maradona positief op het gebruik van het verboden middel efedrine. Hij wordt na de tweede groepswedstrijd naar huis gestuurd en krijgt een maandenlange schorsing.

Het betekent min of meer het einde van zijn carrière. Hij speelt daarna nooit meer voor Argentinië, waarvoor hij in 91 interlands 34 goals maakte. In eigen land speelt Maradona nog drie seizoenen voor zijn favoriete club Boca Juniors.

Daarna volgt een periode die wordt gekenmerkt door gezondheidsproblemen en overgewicht. Op een gegeven moment weegt de kleine Maradona liefst 130 kilo. Hij wordt zonder veel succes trainer bij clubs uit Argentinië, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico.

133 De imposante loopbaan van Diego Maradona in vogelvlucht

Drie dagen van nationale rouw na overlijden

Daarnaast is Maradona van 2008 tot 2010 bondscoach van zijn land. Op het WK in Zuid-Afrika valt hij voornamelijk op door zijn uitbundige gedrag langs de lijn. Maar Argentinië, dat met onder anderen Lionel Messi, Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Juan Sebastián Verón en Javier Mascherano over een ijzersterke ploeg beschikt, wordt in de kwartfinale afgedroogd door Duitsland: 4-0.

Daarnaast komt Maradona met tal van incidenten in het nieuws. Zo wordt hij in 1998 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en tien maanden veroordeeld omdat hij in Buenos Aires met een luchtbuks op fotografen en journalisten heeft geschoten, waarbij vier mensen gewond raakten.

Maar ondanks (of misschien wel dankzij) alles blijft de kleurrijke Maradona tot zijn dood razend populair. Amper een uur na zijn overlijden kondigt de Argentijnse regering drie dagen van nationale rouw af.