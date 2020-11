Argentinië kondigt drie dagen van nationale rouw af vanwege de dood van voetballegende Diego Maradona, zo maakte de Argentijnse premier Alberto Fernández woensdagavond bekend.

De nationale rouwperiode gaat per direct in, zo laat Fernández weten in een verklaring. Het is nog niet duidelijk welke activiteiten de Argentijnse overheid verder gaat ondernemen om Maradona te herdenken.

"Je nam ons mee naar de top van de wereld", schrijft Fernández op Twitter. "Je hebt ons enorm gelukkig gemaakt. Jij was de grootste van allemaal. Bedankt dat je hebt bestaan, Diego. We gaan je onze hele leven missen."

Ook in Europa wordt er stilgestaan bij de dood van Maradona. In het Europese clubvoetbal, woensdag in de Champions League en donderdag in de Europa League, wordt voorafgaand aan de wedstrijden één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oud-speler van onder meer Boca Juniors, Napoli en FC Barcelona.

Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij lag eerder deze maand in een Argentijns ziekenhuis, waar een bloedprop in zijn hersenen werd geconstateerd. Na een succesvolle hersenoperatie werd Maradona twee weken geleden ontslagen uit het ziekenhuis. Hij stierf woensdag in zijn huis in Tigre, een voorstad van Buenos Aires.