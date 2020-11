Argentinië kondigt drie dagen van nationale rouw af vanwege de dood van voetballegende Diego Maradona, zo maakte de Argentijnse president Alberto Fernández woensdagavond bekend.

De nationale rouwperiode gaat per direct in, zo laat Fernández weten in een verklaring. Het is nog niet duidelijk welke activiteiten de Argentijnse overheid verder gaat ondernemen om Maradona te herdenken.

"Het is een heel trieste dag voor alle Argentijnen", zei Fernández in gesprek met Argentijnse media. "Het is een verschrikkelijk verlies. Ik kon niet geloven en vroeg mijn mensen om uit te zoeken of het echt waar is, dat het nepnieuws is.

"Als iemand een plek in het geheugen van de Argentijnen verdient, is het Diego wel. Hij heeft ons alleen maar gelukkig gemaakt en vocht om ons op te laten vallen in de wereld."

Ook in Europa wordt er stilgestaan bij de dood van Maradona. In het Europese clubvoetbal, woensdag in de Champions League en donderdag in de Europa League, wordt voorafgaand aan de wedstrijden één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oud-speler van onder meer Boca Juniors, Napoli en FC Barcelona.

Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij lag eerder deze maand in een Argentijns ziekenhuis, waar een bloedprop in zijn hersenen werd geconstateerd. Na een succesvolle hersenoperatie werd Maradona twee weken geleden ontslagen uit het ziekenhuis. Hij stierf woensdag in zijn huis in Tigre, een voorstad van Buenos Aires.